Tự làm pháo nổ bán kiếm lời, thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng bị khởi tố

Tự làm pháo nổ sau đó mang đi bán kiếm lời, một thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Ngày 25/12, Công an xã Gia Lộc (TP Hải Phòng) thông tin, vào lúc 17h ngày 17/12, tại thôn Hội Xuyên 2, xã Gia Lộc, tổ công tác thuộc Công an xã Gia Lộc phát hiện bắt quả tang P.Q.V (16 tuổi) cùng với N.T.A (12 tuổi) và N.P.B.T (14 tuổi) đều trú tại xã Gia Lộc đang có hành vi cất giấu 15,3 kg pháo nổ.

Công an xã Gia Lộc làm việc với đối tượng có hành vi cất giấu pháo nổ.

Quá trình điều tra, các đối tượng trình bày đây đều là pháo nổ do các đối tượng tự làm tại nhà và đang trên đường mang đi bán cho người khác để kiếm lời.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.Q.V về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm, quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.

Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

