Xã hội

Tự làm pháo nổ bán kiếm lời, thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng bị khởi tố

Tự làm pháo nổ sau đó mang đi bán kiếm lời, một thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Hải Ninh

Ngày 25/12, Công an xã Gia Lộc (TP Hải Phòng) thông tin, vào lúc 17h ngày 17/12, tại thôn Hội Xuyên 2, xã Gia Lộc, tổ công tác thuộc Công an xã Gia Lộc phát hiện bắt quả tang P.Q.V (16 tuổi) cùng với N.T.A (12 tuổi) và N.P.B.T (14 tuổi) đều trú tại xã Gia Lộc đang có hành vi cất giấu 15,3 kg pháo nổ.

122.jpg
Công an xã Gia Lộc làm việc với đối tượng có hành vi cất giấu pháo nổ.

Quá trình điều tra, các đối tượng trình bày đây đều là pháo nổ do các đối tượng tự làm tại nhà và đang trên đường mang đi bán cho người khác để kiếm lời.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.Q.V về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm, quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.

124.jpg
Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#pháo nổ #Hải Phòng #khởi tố #thiếu niên #buôn bán hàng cấm #tội phạm

Bắt 2 đối tượng chui qua lỗ thông gió vào cửa hàng trộm cắp tài sản

Phát hiện cửa hàng điện thoại không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi lẩn trốn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Quân, Hà Tiến Bằng về tội “trộm cắp tài sản”.

capture-9366.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Điều tra vụ khách nước ngoài rơi từ tầng 15 của một khách sạn ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/12, ông L.B đến khách sạn N.W.H và lưu trú cùng ông H.B (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) tại phòng 315XX. Đến 13h cùng ngày, cả hai cùng đến sòng bạc Hoiana (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc.

