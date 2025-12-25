Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Thiên Tuấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025 đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

c12a5677-1756018660409639097791.jpg

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 01/01/2026) đến hết Chủ nhật (ngày 04/01/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/01/2026).

Đối với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức như trên nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.

#nghỉ tết #tết dương lịch #vui chơi #lao động #công chức #viên chức

Bài liên quan

Xã hội

Hải Phòng thúc đẩy tiến độ dự án khu đô thị, khu du lịch tại Cát Bà

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, du lịch tại Cát Bà.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo như trên khi đi kiểm tra thực địa tình hình triển khai các dự án du lịch trọng điểm và thăm, tặng quà Trạm Biên phòng Việt Hải (Đồn Biên phòng Cát Bà) tại đặc khu Cát Hải, ngày 24/12.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina) và Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

556677-1976.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới