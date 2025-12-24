Vụ ngộ độc rượu ở Hải Phòng, methanol nguy hiểm thế nào?

Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và formic acid - những chất cực độc, gây nhiễm toan chuyển hóa máu và tổn thương hàng loạt cơ quan.

Hàng năm, không ít các ca ngộ độc rượu methanol xảy ra ở nước ta, đa số bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nguy kịch. Mới đây nhất, vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng ở Hải Phòng khiến 1 người tử vong, 6 người phải nhập viện.

Theo đó, ngày 23/12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16/12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Kết quả điều tra ghi nhận, bữa tối ngày 16/12, tại gia đình ông CNC (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), có 11 người cùng ăn bữa tối với các món: Canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm.

Trong bữa tối có 7 người uống rượu, 6 người trong số đó là đồng nghiệp của ông CNC, 1 người là hàng xóm. Cả nhóm uống khoảng 5 lít rượu ngâm, sau đó đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đến khoảng 5h15 ngày 18/12, 1 người trong nhóm đã tử vong, 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa.

Kết quả xét nghiệm trong máu những người này đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL (là mức nguy hiểm, báo hiệu tình trạng ngộ độc rượu methanol); mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Ảnh minh họa/Internet

Thông tin trên znews.vn, bác sĩ Lê Tiến Dũng, khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và formic acid - những chất cực độc, gây nhiễm toan chuyển hóa máu và tổn thương hàng loạt cơ quan.

"Ngộ độc methanol có thể gây tổn thương não, mắt, dây thần kinh thị giác, gan, thận… Người bệnh thường xuất hiện đau đầu, chóng mặt, ý thức lơ mơ, nhìn mờ, mù hoặc mù vĩnh viễn, hôn mê sâu, suy đa tạng như suy gan, suy thận. Nếu không được cấp cứu và điều trị giải độc kịp thời, người bệnh có thể tử vong", bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngộ độc hoặc nhiễm độc methanol có thể biểu hiện ở nhiều mức độ.

Ở giai đoạn cấp tính, người bệnh thường có các triệu chứng mờ mắt, giảm thị lực, thậm chí mù; đau đầu, buồn nôn, nôn; rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Nặng hơn, bệnh nhân có thể bị tổn thương não, nhiễm toan chuyển hóa, sốc, suy đa cơ quan và tử vong. Những trường hợp sống sót vẫn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề như mù mắt, giảm thị lực vĩnh viễn, hôn mê kéo dài, rối loạn vận động.

Ảnh minh họa/Internet

Với ngộ độc hoặc nhiễm độc mạn tính, các triệu chứng thường âm thầm hơn nhưng kéo dài, bao gồm đau đầu, chóng mặt, choáng váng, mất ngủ, viêm kết mạc, nhìn mờ và có thể tiến triển đến mù.

Đặc biệt, methanol còn tiềm ẩn nguy cơ đối với thai nhi. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, chất này có thể gây dị tật bẩm sinh ở xương, tim mạch, hệ tiết niệu và hệ thần kinh trung ương.

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo, tuyệt đối không uống rượu pha bằng cồn công nghiệp hoặc rượu có hàm lượng methanol; không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng; không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên; không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị; phụ nữ có thai hoặc cho con bú không nên uống rượu; trẻ em dưới 18 tuổi không uống rượu bia; không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, quá 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá năm ngày trong một tuần.