Xã hội

Số tiền, bất động sản thu hồi từ vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi hơn 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản.

Theo Trần Thường/vietnamnet.vn

Chiều nay, tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí nêu câu hỏi với đại diện Bộ Công an về diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 2 bị can về 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 1 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 7 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bước đầu xác định các hành vi của các bị can đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản hơn 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục được tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp.

toan.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ) có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng diện tích 118.941m2 sàn. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.990 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỷ đồng và nguồn khác.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng diện tích 117.714m2 sàn. Dự án có tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỷ đồng và nguồn khác.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 dự án trên.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án qua các thời kỳ cùng nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thiệt hại và lãng phí tại 2 dự án lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm cùng các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia.

Hồi đầu tháng 6 năm nay, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can. Đến ngày 29/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung thêm 2 bị can, nâng tổng số bị can lên 7 người.

vietnamnet.vn
