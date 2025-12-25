Hà Nội

Xã hội

Tịch thu phương tiện của thanh niên 'bốc đầu' xe máy, không bằng lái

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa tịch thu phương tiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không giấy phép lái xe.

Gia Đạt

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh trên cầu Giới Phiên, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

capture-5626.png
Hình ảnh cắt ra từ clip.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành nắm tình hình, rà soát và xác minh thông tin trên không gian mạng. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện vi phạm là Trần Hữu Anh, (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Trần Hữu Anh thừa nhận đã điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

46-1.jpg
Nam thanh niên tại cơ quan Công an.

Đặc biệt, người này đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và quay đầu xe trên cầu Giới Phiên. Trần Hữu Anh xác nhận hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Hữu Anh theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Đối với hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh trong khi không có giấy phép lái xe và nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng khác, lực lượng chức năng đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
