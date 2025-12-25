Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai thanh niên ở Sơn La tự quay video vi phạm giao thông đăng lên mạng

Tuấn và Kiệt đã buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, không có đầy đủ giấy xe tự quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Gia Đạt

Ngày 25/12, Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Mường La thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Hoa triệu tập, làm việc với hai thanh niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

602343056-122220089756275654-5323029815776491119-n-1.jpg
Hai nam thanh niên tại cơ quan Công an.

Theo biên bản làm việc, lực lượng Công an đã làm việc với Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 2009 và Đào Văn Kiệt, sinh năm 2008, cả hai cùng trú tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La. Trước đó, vào ngày 22/12/2025 trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn, Tuấn và Kiệt đã buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, không có đầy đủ giấy tờ theo quy định và tự quay video hành vi vi phạm của mình rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người, gây dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Tại cơ quan Công an, Tuấn và Kiệt đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời tự giác gỡ bỏ video đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, nhiều người tử vong:

Nguồn: ĐTHĐT.
#giao thông #vi phạm #video #đăng tải #tuấn #kiệt

Bài liên quan

Xã hội

CSGT Phú Thọ xử lý hàng chục xe quá tải, cơi nới thành thùng

Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra, xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm quá tải, cơi thành thùng gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông,

Ngày 24/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa xử phạt hàng chục xe chở quá tải, cơi thùng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

2947024889943798126.jpg
CSGT Phú Thọ kiểm tra thành thùng xe tải. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội gửi danh sách 2102 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT

Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Ngày 21/12, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

655444.jpg
CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh.
Xem chi tiết

Xã hội

Hình ảnh mới lạ ở Hà Nội từ khi 'mắt thần' hoạt động

Hà Nội lắp gần 2.000 camera AI giám sát, phạt nguội: Ý thức chấp hành giao thông của người dân chuyển biến rõ rệt, vi phạm giờ hiếm thấy.

3e8e68e68eef01b158fe.jpg
Từ 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô. Sau hơn 3 ngày triển khai, nhìn chung ý thức chấp hành quy định giao thông của người dân đã có chuyển biến rõ rệt.
70a4cfd829d1a68fffc0.jpg
Các phương tiện khi dừng, đỗ “ngay ngắn”, đúng vạch, đúng phần lường, làn đường... hơn so với trước.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới