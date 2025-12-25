Hai thanh niên ở Sơn La tự quay video vi phạm giao thông đăng lên mạng

Tuấn và Kiệt đã buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, không có đầy đủ giấy xe tự quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 25/12, Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Mường La thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Hoa triệu tập, làm việc với hai thanh niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai nam thanh niên tại cơ quan Công an.

Theo biên bản làm việc, lực lượng Công an đã làm việc với Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 2009 và Đào Văn Kiệt, sinh năm 2008, cả hai cùng trú tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La. Trước đó, vào ngày 22/12/2025 trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn, Tuấn và Kiệt đã buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, không có đầy đủ giấy tờ theo quy định và tự quay video hành vi vi phạm của mình rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người, gây dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Tại cơ quan Công an, Tuấn và Kiệt đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời tự giác gỡ bỏ video đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

