Xã hội

Mua pháo nổ trên mạng về đốt, nam thanh niên bị phạt 15 triệu

Một nam thanh niên ở Bắc Ninh đã bị cơ quan Công an xử phạt hành chính 15 triệu đồng do tàng trữ hàng cấm.

Khánh Hoài

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 12h30 ngày 16/12, tại tổ dân phố Hoàng Mai 3 (phường Nếnh, Bắc Ninh), tổ công tác của Công an phường đang tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn, đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển phương tiện xe máy điện, BKS 98MĐ7– 11xxx, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

cats-8647.jpg
Tang vật vi phạm trong vụ việc.

Tổ công tác đã kiểm tra hành chính đối tượng trên. Qua đó, xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.T (sinh năm 2007, trú tại TDP Tạm Hợp, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh), trong cốp xe máy điện có 2 khối hình trụ, bên ngoài bọc ni lon trong suốt. Bên trong mỗi khối gồm các vật hình trụ nhỏ, màu đỏ được bịt kín hai đầu, một đầu có gắn dây dẫn được liên kết với nhau thành tràng (dải dài).

Anh T. khai nhận đây là pháo nổ do bản thân mua trên mạng mang về để đốt.

Công an phường đã tiến hành trưng cầu cơ quan chức năng giám định, kết quả cho thấy 2 khối là pháo nổ, có tổn trọng lượng là 2,15 kg. Công an phường Nếnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.T về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, với số tiền 15 triệu đồng.

(Nguồn: VTV1)
Xã hội

Bị bắt quả tang khi chở gần 14 kg pháo hoa nổ trái phép qua Hải Phòng

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm một vụ án điển hình về tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 18/12, tại Km 10+760 đường tỉnh 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Hồng Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện L.Đ.C (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô mang theo 2 thùng bìa carton có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng bìa carton chứa 10 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,8kg.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an xã ở Phú Thọ bắt giữ đối tượng vận chuyển 9kg pháo hoa nổ

Kiểm tra N.M.H đang ngồi trên xe máy, Công an xã Dân Chủ phát hiện thùng carton chứa 5 khối hộp pháo do nước ngoài sản xuất, với khối lượng 9 kg.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 20/12, tại khu vực đường đê Chiến Thắng Sông Lô, đoạn qua khu 6, xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Công an xã Dân Chủ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 'nữ quái' mua bán trái phép hơn 340kg pháo nổ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 340kg pháo hoa nổ.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán pháo “lậu” có quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng.

3be49b882eaea1f0f8bf-e1766417959455.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

