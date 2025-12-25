Mua pháo nổ trên mạng về đốt, nam thanh niên bị phạt 15 triệu

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 12h30 ngày 16/12, tại tổ dân phố Hoàng Mai 3 (phường Nếnh, Bắc Ninh), tổ công tác của Công an phường đang tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn, đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển phương tiện xe máy điện, BKS 98MĐ7– 11xxx, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tang vật vi phạm trong vụ việc.

Tổ công tác đã kiểm tra hành chính đối tượng trên. Qua đó, xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.T (sinh năm 2007, trú tại TDP Tạm Hợp, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh), trong cốp xe máy điện có 2 khối hình trụ, bên ngoài bọc ni lon trong suốt. Bên trong mỗi khối gồm các vật hình trụ nhỏ, màu đỏ được bịt kín hai đầu, một đầu có gắn dây dẫn được liên kết với nhau thành tràng (dải dài).

Anh T. khai nhận đây là pháo nổ do bản thân mua trên mạng mang về để đốt.

Công an phường đã tiến hành trưng cầu cơ quan chức năng giám định, kết quả cho thấy 2 khối là pháo nổ, có tổn trọng lượng là 2,15 kg. Công an phường Nếnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.T về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, với số tiền 15 triệu đồng.

