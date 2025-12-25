Ông Lê Thanh Thản bị truy tố liên quan sai phạm dự án CT6 Kiến Hưng

Ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến hàng loạt sai phạm tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

VKSND TP Hà Nội vừa tiếp tục ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến hàng loạt sai phạm tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Ông Lê Thanh Thản.

Cùng vụ án, các bị can khác bị truy tố là nguyên các cán bộ quận Hà Đông (cũ) gồm: Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận; Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận; Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) và hai cựu Phó Chủ tịch UBND phường là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án kéo dài hơn 6 năm với nhiều lần điều tra bổ sung. Tháng 8/2023, vụ án từng được TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử với tổng số bị hại là 488 khách hàng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ tại phiên tòa nên đã quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã làm việc thêm với 16 khách hàng mua các căn hộ tại dự án CT6 phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Đến nay, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 504 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không được cấp sổ đỏ khi mua căn hộ. Do vậy, Cơ quan điều tra xác định số tiền mà bị can Lê Thanh Thản thu lời bất chính là 496 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính trước đây là 481 tỷ đồng.

Về giá trị các căn hộ, Cơ quan điều tra đã ra yêu cầu định giá, kết quả, xác định tổng giá trị 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng là 548 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty Bemes có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội, cho biết doanh nghiệp đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án CT6C, đồng thời đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận để xem xét giảm trừ phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự đối với ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với đại diện Công ty Bemes và thu thập 39 hợp đồng thanh lý, xác nhận nội dung nêu trên, làm căn cứ để Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét giảm trừ phần dân sự cho ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản cùng các bị can liên quan. Riêng ông Mai Quang Bài, cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông (cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra đối với người này.

Theo cáo trạng, công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008).

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Bemes đã chỉ đạo xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, ông Thản cho xây tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản còn bị cáo buộc quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, cho rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ quy định xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng mua nhà, dù công trình có nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được duyệt.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng khi các căn hộ này không đủ điều kiện được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), qua đó thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng, trong đó bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, các bị can là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ) qua các thời kỳ và cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thực hiện đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm tại Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.