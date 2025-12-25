Hành trình đến Đại hội Thi đua yêu nước của Trưởng bản Mùa A Thi

Từ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, anh Mùa A Thi được lựa chọn, giới thiệu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Từ những lối mòn cheo leo giữa đại ngàn đến hội trường trang trọng của Đại hội Thi đua yêu nước, hành trình của Trưởng bản Mùa A Thi là câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy vì cộng đồng...

TẤM GƯƠNG DŨNG CẢM TRONG CƠN LŨ DỮ

Trong cơn lũ quét dữ dội xảy ra vào rạng sáng ngày 1/8/2025 trên địa bàn xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, giữa lúc thiên tai bất ngờ ập đến, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và tài sản của Nhân dân, hình ảnh Mùa A Thi, 26 tuổi – Trưởng bản Háng Pu Xi đã để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần quyết đoán, dũng cảm và trách nhiệm vì cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên Trưởng bản Mùa A Thi tại hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: TTXVN).

Nhớ lại cách đây vài tháng, sau nhiều thời điểm theo dõi tình hình mưa lũ, khoảng 3h sáng ngày 1/8/2025, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi, nhận thấy dấu hiệu bất thường của thời tiết với tình trạng mưa xối xả và âm thanh lạ của núi rừng. Lo lắng có nguy cơ sạt lở đất, anh đã lập tức chủ động liên lạc và trực tiếp đến từng hộ dân của bản để cảnh báo, vận động.

Đến gần 4h20’ sáng, anh Mùa A Thi tổ chức sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với 90 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời huy động và cùng một số thanh niên trong bản khẩn trương hỗ trợ các gia đình khu vực bờ suối.

Trong cơn mưa tầm tã, gió rít từng hồi đêm thâu, anh Mùa A Thi phát hiện vẫn còn 10 hộ dân đang trú tại khu vực rất nguy hiểm, vừa cảnh báo vừa trực tiếp hỗ trợ, cùng thanh niên trong bản cõng, bế, dắt tay 3 cụ già tuổi cao đến khu vực an toàn. Chỉ sau 40 phút khi vừa hoàn tất việc di dời người dân trong bản, lũ quét kèm đất đá, cây cối, đất đã tràn xuống, cuốn trôi gần như toàn bộ nhà cửa, vườn tược và tài sản của các hộ dân trong bản, trong đó 17 ngôi nhà vị vùi lấp, cuốn trôi, 05 ngôi nhà hư hỏng nặng...

Nhìn cảnh tượng tan hoang, ai nấy đều rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự cảnh báo và hành động quyết liệt của Trưởng bản Mùa A Thi. Với hành động kịp thời, dũng cảm và quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của anh Mùa A Thi đã kịp thời di dời, cứu 90 người dân của bản Háng Pu Xi thoát khỏi thảm họa lũ quét và hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Việc làm của anh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh của người cán bộ bản, lòng yêu thương cộng đồng, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Là tấm gương sáng về lòng dũng cảm.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thành Đạt.

Ngay sau khi lũ dữ đi qua, anh Mùa A Thi lại huy động những gia đình an toàn, không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhóm lửa thổi cơm, chống đói tạm thời cho những đồng loại đang run lên vì sợ, vì ướt, vì đói... đồng thời tổ chức những người khỏe mạnh đi cứu hộ, tìm kiếm tài sản còn sót lại cho các gia đình bị nạn.

Hành động của anh Mùa A Thi không chỉ là phản xạ của một người lãnh đạo được giao phó trọng trách, mà còn xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc với bà con dân bản, từ tinh thần trách nhiệm “mình vì mọi người”. Trong giây phút hiểm nguy nhất, anh đã giữ được một cái đầu lạnh để phán đoán, một trái tim nóng để hành động và một mệnh lệnh dứt khoát để cứu sống gần trăm mạng người. Anh chính là tấm gương sáng về sự dũng cảm, quên mình vì cộng đồng, là người hùng trong lòng người dân Háng Pu Xi.

Không chỉ trong thiên tai, trên cương vị Trưởng bản, anh Mùa A Thi luôn là người gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc chung, gần dân, hiểu dân, được Nhân dân tin tưởng, quý mến. Hành động dũng cảm trong đợt lũ quét rạng sáng 1/8/2025 một lần nữa khẳng định vai trò hạt nhân ở cơ sở, tinh thần “vì dân quên mình” của người cán bộ thôn bản vùng cao.

Tấm gương của Trưởng bản Mùa A Thi không chỉ là niềm tự hào của nhân dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý thức trách nhiệm, tinh thần thi đua yêu nước được hun đúc từ thực tiễn, từ những con người bình dị mà cao quý nơi vùng biên viễn Điện Biên.

Từ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, anh Mùa A Thi đã được UBND tỉnh Điện Biên lựa chọn, giới thiệu tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

ĐỘNG LỰC CỐNG HIẾN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC

Anh Mùa A Thi (tỉnh Điện Biên) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sắp được diễn ra. Đây là vinh dự của một công dân Việt Nam và cũng là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số khi anh Mùa A Thi được về Thủ đô báo công.

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chia sẻ, thi đua yêu nước được xác định là giải pháp then chốt để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

“Đây sẽ là nơi khởi tạo khí thế mới, động lực mới, cổ vũ tinh thần cống hiến phụng sự Tổ quốc trong giai đoạn then chốt của lịch sử dân tộc”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Dự kiến, sự kiện trọng thể này sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 2.223 đại biểu. Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội năm nay là cơ cấu đại biểu hướng mạnh về cơ sở.

“Họ là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam; là những minh chứng sống động nhất cho thấy phong trào thi đua không nằm trên văn bản mà đã thấm sâu vào đời sống, tạo nên những giá trị thực tiễn cho cộng đồng”, bà Thuỷ nói.

Đánh giá khách quan, những năm qua, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện các chiến lược đột phá, các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với quyền và lợi ích của người dân nên được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.