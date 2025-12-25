Hà Nội

Xã hội

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Ngày 25/12, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.

Gia Đạt

Để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

6.jpg
Ảnh minh họa.

1. Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

- Từ 13h30' đến 23h00' ngày 26/12/2025;

- Từ 06h30' đến 12h30' ngày 27/12/2025.

2. Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia; đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Liễu Giai, Văn Cao (làn đường tiếp giáp với Cung Thể thao Quần ngựa), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Hoàng Hoa Thám - dốc Tam Đa đến Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương), Vạn Phúc, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông - Quang Trung đến Trần Nhân Tông - Lê Duẩn), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Quán Sứ đến Trần Hưng Đạo - Dã Tượng), Tràng Thi (đoạn từ Tràng Thi - Thợ Nhuộm đến Tràng Thi - Quang Trung), Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn đến Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh) và Đào Duy Anh.

3. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội), Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

4. Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng sát vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển, hoặc vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an thành phố Hà tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế theo tuyến đường như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... và ngược lại; hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La hoặc Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 21B (Cenco 5) - Quốc lộ 6,... và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

6. Đề nghị Sở Xây dựng: Căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân, nhân viên, đội ngũ lái xe và các chủ phương tiện biết, thực hiện, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: ĐTHĐT.
