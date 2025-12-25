Điều tra vụ khách nước ngoài rơi từ tầng 15 của một khách sạn ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/12, ông L.B đến khách sạn N.W.H và lưu trú cùng ông H.B (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) tại phòng 315XX. Đến 13h cùng ngày, cả hai cùng đến sòng bạc Hoiana (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh VKSND TP Đà Nẵng)

Khoảng 2h sáng ngày 24/12, ông L.B thua hết tiền nên rời sòng bạc, cùng ông H.B về lại khách sạn để nghỉ. Cùng đi về khách sạn có ông C.C (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), là bạn của ông H.B, được ông H.B mời về phòng. Đến 2h18 ngày 24/12, ông L.B rơi từ tầng 15 xuống tiền sảnh khách sạn N và tử vong tại chỗ.

Qua thu thập dữ liệu camera tại khách sạn xác định: Lúc 2h16 ngày 24/12, cả 3 người nói trên cùng đi vào phòng 315XX, khách sạn N.W.H. Chỉ khoảng 2 phút sau, ông H.B và ông C.C vội vã chạy ra khỏi phòng và đi thang máy xuống tầng trệt để xem tình trạng của ông L.B như thế nào. Sau đó, 2 người này đến trình báo sự việc cho lực lượng an ninh của khách sạn biết…

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát khu vực 10 và các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp xác minh ban đầu. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu vết xáo trộn, vật lộn. Kiểm tra bên ngoài tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường...

Qua làm việc với Cơ quan Công an, ông H.B và C.C khai rằng ông L.B do thua bạc nên có biểu hiện suy sụp tinh thần. Vì vậy khi về đến căn phòng tại tầng 15 khách sạn N.W.H, ông L.B đã ra ban công nhảy xuống để tự tử.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.