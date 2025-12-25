Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ khách nước ngoài rơi từ tầng 15 của một khách sạn ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Thanh Hà

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) rơi từ tầng 15 khách sạn N.W.H và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/12, ông L.B đến khách sạn N.W.H và lưu trú cùng ông H.B (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) tại phòng 315XX. Đến 13h cùng ngày, cả hai cùng đến sòng bạc Hoiana (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc.

nw2-1766640480607.jpg
Hiện trường vụ việc. (Ảnh VKSND TP Đà Nẵng)

Khoảng 2h sáng ngày 24/12, ông L.B thua hết tiền nên rời sòng bạc, cùng ông H.B về lại khách sạn để nghỉ. Cùng đi về khách sạn có ông C.C (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), là bạn của ông H.B, được ông H.B mời về phòng. Đến 2h18 ngày 24/12, ông L.B rơi từ tầng 15 xuống tiền sảnh khách sạn N và tử vong tại chỗ.

Qua thu thập dữ liệu camera tại khách sạn xác định: Lúc 2h16 ngày 24/12, cả 3 người nói trên cùng đi vào phòng 315XX, khách sạn N.W.H. Chỉ khoảng 2 phút sau, ông H.B và ông C.C vội vã chạy ra khỏi phòng và đi thang máy xuống tầng trệt để xem tình trạng của ông L.B như thế nào. Sau đó, 2 người này đến trình báo sự việc cho lực lượng an ninh của khách sạn biết…

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát khu vực 10 và các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp xác minh ban đầu. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu vết xáo trộn, vật lộn. Kiểm tra bên ngoài tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường...

Qua làm việc với Cơ quan Công an, ông H.B và C.C khai rằng ông L.B do thua bạc nên có biểu hiện suy sụp tinh thần. Vì vậy khi về đến căn phòng tại tầng 15 khách sạn N.W.H, ông L.B đã ra ban công nhảy xuống để tự tử.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Đà Nẵng #Công an #điều tra #nước ngoài #khách sạn #tầng 15

Bài liên quan

Xã hội

Công an Gia Lai điều tra vụ thi thể bị thiêu rụi tại nghĩa trang

Chiều 24/12, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương xác minh vụ một thi thể bị thiêu rụi tại khu vực nghĩa trang Pleiku (tổ 7, phường Diên Hồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h10 ngày 24/12, người dân đi thăm mộ ở nghĩa trang Pleiku thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố 7 Ia Kring, phường Diên Hồng thì phát hiện một thi thể đang bốc cháy dữ dội nên đã trình báo lực lượng Công an.

thi-the.jpg
Hiện trường thi thể đã bị cháy rụi trong tư thế ngồi tựa vào tường. Ảnh H.C.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ 'giả chết trục lợi bảo hiểm'

Người phụ nữ được người nhà khai tử cách đây 5 năm bỗng dưng “sống lại”, đề nghị xóa khai tử. Công an Thanh Hóa đã làm rõ hành vi “giả chết trục lợi bảo hiểm”.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 17/12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo của UBND phường này về việc có người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị xóa khai tử.

666666666.jpg
Các đối tượng Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập
Xem chi tiết

Xã hội

Tiếp tục điều tra KOLs ký hợp đồng quảng cáo sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ

Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.

Từ thuê gia công đến lập nhà máy sản xuất hàng giả

Như Tiền Phòng đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding); và (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới