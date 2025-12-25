Bắt 2 đối tượng chui qua lỗ thông gió vào cửa hàng trộm cắp tài sản

Phát hiện cửa hàng điện thoại không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi lẩn trốn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Quân, Hà Tiến Bằng về tội “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 18/12, Công an xã Đan Thượng tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Đức H (trú tại khu 3, xã Đan Thượng) về việc bị kẻ gian trộm cắp 11 điện thoại di động các loại (Samsung, Iphone, Oppo…) và 5 đồng hồ đeo tay, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại của gia đình.

Qua kiểm tra hệ thống camera, xác định vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 11/12/2025, thời điểm cửa hàng đã khóa cửa và không có người trông coi. Do cửa hàng tạm nghỉ kinh doanh từ ngày 10/12/2025 nên đến sáng 18/12/2025, khi quay lại mở cửa bán hàng, anh H mới phát hiện tài sản bị mất và đến Công an xã trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đan Thượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Minh Quân (SN 2004, trú khu 5, xã Đan Thượng) và Hà Tiến Bằng (SN 2003, trú khu 3, xã Đan Thượng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Phát hiện cửa hàng điện thoại không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi bắt xe khách di chuyển về tỉnh Bắc Ninh để tiêu thụ và lẩn trốn.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe