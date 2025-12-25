Xử lý trường hợp có bình luận xấu độc trên mạng xã hội ở Hưng Yên

Tại buổi làm việc, anh H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình do nông nổi, không lường trước hậu quả cho người đọc.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, tình trạng lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ và bình luận những nội dung xấu độc, sai sự thật có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã làm việc với anh Đ.Q.H

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, ngày 19/12/2025, Công an xã Quỳnh An đã phát hiện tài khoản Facebook có bình luận nội dung tiêu cực trên trang Facebook của đơn vị, có khả năng gây hiểu lầm cho người đọc, dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã đã tiến hành xác minh, làm rõ danh tính tài khoản trên là của anh Đ.Q.H, sinh năm 2001, trú tại thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Phụ, đồng thời mời đến trụ sở cơ quan để làm việc. Tại buổi làm việc, anh H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình do nông nổi, không lường trước hậu quả cho người đọc. Nhận thấy hành vi của anh H là lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ ngay bình luận trên, đồng thời viết cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Quỳnh An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lành mạnh; không đăng tải, chia sẻ hay bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và tích cực.

Trong thời gian tới, Công an xã Quỳnh An sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

