Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý trường hợp có bình luận xấu độc trên mạng xã hội ở Hưng Yên

Tại buổi làm việc, anh H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình do nông nổi, không lường trước hậu quả cho người đọc.

Gia Đạt

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, tình trạng lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ và bình luận những nội dung xấu độc, sai sự thật có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

capture-9902.png
Công an xã làm việc với anh Đ.Q.H

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, ngày 19/12/2025, Công an xã Quỳnh An đã phát hiện tài khoản Facebook có bình luận nội dung tiêu cực trên trang Facebook của đơn vị, có khả năng gây hiểu lầm cho người đọc, dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã đã tiến hành xác minh, làm rõ danh tính tài khoản trên là của anh Đ.Q.H, sinh năm 2001, trú tại thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Phụ, đồng thời mời đến trụ sở cơ quan để làm việc. Tại buổi làm việc, anh H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình do nông nổi, không lường trước hậu quả cho người đọc. Nhận thấy hành vi của anh H là lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ ngay bình luận trên, đồng thời viết cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Quỳnh An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lành mạnh; không đăng tải, chia sẻ hay bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và tích cực.

Trong thời gian tới, Công an xã Quỳnh An sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#bình luận xấu #mạng xã hội #Hưng Yên #xử lý #trách nhiệm

Bài liên quan

Xã hội

CSGT Phú Thọ xử lý hàng chục xe quá tải, cơi nới thành thùng

Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra, xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm quá tải, cơi thành thùng gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông,

Ngày 24/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa xử phạt hàng chục xe chở quá tải, cơi thùng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

2947024889943798126.jpg
CSGT Phú Thọ kiểm tra thành thùng xe tải. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đầu trần vượt chốt kiểm soát giao thông

Khi phát hiện lực lượng chức năng,thanh, thiếu niên ở Sơn La đã tăng tốc bỏ chạy, dùng chân che biển số nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phối hợp triệu tập, xử lý nhóm 6 thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông trên địa bàn.

601865646-122219962340275654-404371354278006428-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bị bắt quả tang khi chở gần 14 kg pháo hoa nổ trái phép qua Hải Phòng

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm một vụ án điển hình về tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 18/12, tại Km 10+760 đường tỉnh 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Hồng Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện L.Đ.C (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô mang theo 2 thùng bìa carton có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng bìa carton chứa 10 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,8kg.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới