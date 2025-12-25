Phát hiện cháu bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong trong thùng rác trên địa bàn.

Ngày 25/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong trong thùng rác xảy ra trên địa bàn phường Nếnh.

Nơi phát hiện ra cháu bé.

Trước đó khoảng hơn 6h ngày 15/12, chị Hà Thị Chín (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ái Quang, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh), trong quá trình thu gom rác tại khu vực cổng nhà ông Thân Văn Thành (sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), phát hiện trong rác có thi thể một cháu bé sơ sinh là nam, còn nguyên dây rốn. Thời điểm phát hiện, cháu bé đã tử vong.

Ngày khi tiếp nhận thông tin do Công an phường Nếnh báo cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương vào cuộc, tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, đồng thời ban hành thông báo đề nghị các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ.