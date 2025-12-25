Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Phú Thọ phá đường dây đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 người

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, quy mô liên tỉnh, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.

Nguyễn Hinh

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale.

z7347709339306-96c23e4eadaf15c14a2f067d735bf8c8.jpg
Công an Phú Thọ kiểm tra tại thời điểm tổ chức sự kiện thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: CA

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 11/10, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông (Hà Nội), phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Nhóm người tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại Hà Nội.

z7353100631842-cff8e48c364f95c4f8386b1cfc3283cd.jpg
Qua điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc phát triển người tham gia mới.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Phú Thọ đột kích hội thảo, triệt phá đường dây đa cấp tiền kỹ thuật số TCIS

(Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp)

#Công an Phú Thọ #đa cấp trái phép #Meta Whale #an ninh mạng #khởi tố vụ án

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép quy mô lớn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) cầm đầu. Liu cùng Cường và Đông thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội nhằm che giấu hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo TCIS bị bắt thế nào?

Khi hội thảo khoảng 200 người diễn ra tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đáng là đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, TP HCM).

Xem chi tiết

Xã hội

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Người lái xe mặt trời Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam.

Người tham gia đa cấp tại Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam cần liên hệ nếu công ty chưa hoàn thành trách nhiệm
Người tham gia đa cấp tại Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam cần liên hệ nếu công ty chưa hoàn thành trách nhiệm

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310424337 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2010, thay đổi lần gần nhất ngày 26 tháng 2 năm 2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới