Công an Phú Thọ phá đường dây đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 người

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale.

Công an Phú Thọ kiểm tra tại thời điểm tổ chức sự kiện thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: CA

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 11/10, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông (Hà Nội), phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Nhóm người tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc phát triển người tham gia mới.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng.

(Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp)