Xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xã miền núi Quảng Trị di dời hàng chục hộ dân

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Tuyên Phú.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đồi Phòng Không và khu tái định cư Đạm Thủy (xã Tuyên Phú), yêu cầu di dời khẩn cấp 53 hộ dân và toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Đồng Lâm đến nơi an toàn.

Cụ thể, khu vực đồi Phòng Không nằm ở độ cao khoảng 171m, địa hình dốc đứng, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư 78m. Hiện tượng sạt lở đã làm xuất hiện nhiều vết nứt lớn, uy hiếp trực tiếp 60 thửa đất, nơi có hàng chục hộ dân sinh sống, một hội trường thôn và một trường tiểu học. Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 2,5ha.

Khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở xã Tuyên Phú. Ảnh: Hải Bình

Đặc biệt, khu tái định cư thôn Đạm Thủy - nơi được xây dựng sau đợt mưa lũ năm 2020 - cũng xuất hiện dấu hiệu nứt mái taluy, xói lở chân nền, do mưa lớn kéo dài kết hợp nền đất yếu. Một số điểm có độ cao mái taluy lên tới 14m, vượt ngưỡng an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở cao, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thiết lập khu tạm cư bảo đảm điều kiện sinh hoạt, y tế, lương thực cho người dân và học sinh. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và phòng chống thiên tai địa phương đã được huy động, túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản khẩn trương khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài, báo cáo trước ngày 15/11.

Hiện, UBND xã Tuyên Phú đã tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn, khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo sạt lở và triển khai giải pháp công trình khẩn cấp.

