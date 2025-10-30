Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xã miền núi Quảng Trị di dời hàng chục hộ dân

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Tuyên Phú.

Hạo Nhiên

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đồi Phòng Không và khu tái định cư Đạm Thủy (xã Tuyên Phú), yêu cầu di dời khẩn cấp 53 hộ dân và toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Đồng Lâm đến nơi an toàn.

Cụ thể, khu vực đồi Phòng Không nằm ở độ cao khoảng 171m, địa hình dốc đứng, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư 78m. Hiện tượng sạt lở đã làm xuất hiện nhiều vết nứt lớn, uy hiếp trực tiếp 60 thửa đất, nơi có hàng chục hộ dân sinh sống, một hội trường thôn và một trường tiểu học. Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 2,5ha.

1000061801-7848-287.jpg
Khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở xã Tuyên Phú. Ảnh: Hải Bình

Đặc biệt, khu tái định cư thôn Đạm Thủy - nơi được xây dựng sau đợt mưa lũ năm 2020 - cũng xuất hiện dấu hiệu nứt mái taluy, xói lở chân nền, do mưa lớn kéo dài kết hợp nền đất yếu. Một số điểm có độ cao mái taluy lên tới 14m, vượt ngưỡng an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở cao, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thiết lập khu tạm cư bảo đảm điều kiện sinh hoạt, y tế, lương thực cho người dân và học sinh. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và phòng chống thiên tai địa phương đã được huy động, túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản khẩn trương khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài, báo cáo trước ngày 15/11.

Hiện, UBND xã Tuyên Phú đã tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn, khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo sạt lở và triển khai giải pháp công trình khẩn cấp.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#Quảng Trị #khẩn cấp #tình huống #sạt lở #sơ tán #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có thể hứng chịu lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hôm nay có mưa dông, trong đó Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục điểm mưa trên 200mm, riêng điểm đo Hồ Thượng Tuy mưa 319mm từ 7-15h chiều nay.

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi mưa trên 700mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở đèo D’ran, Lâm Đồng phong tỏa toàn tuyến để ứng phó

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – Quốc lộ 20. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua, tuyến đèo D’ran – Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh nhìn từ trên cao khu vực sạt lở trên đèo D’ran - Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.
Xem chi tiết

Xã hội

Cứu sống 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt chim ở Huế

Đi bắt chim khi lũ dâng cao, hai người dân ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị nước xiết cuốn trôi. Rất may, lực lượng đã ứng cứu kịp thời.

Ngày 29/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng ứng trực của phường cùng dân địa phương vừa kịp thời ứng cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm khi ra đồng bắt chim giữa lúc nước lũ dâng cao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 đêm 28/10, UBND phường Hóa Châu nhận được tin báo có người bị nước lũ cuốn trôi tại tổ dân phố Tây Thành. Ngay lập tức, lãnh đạo phường, cán bộ trực ban phối hợp cùng công an và ông Huỳnh Từ - người dân địa phương có ca nô - nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới