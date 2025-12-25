Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

2 nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng phóng xe máy truy đuổi, lạng lách đánh võng, dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Thanh Hà

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Trong số này, 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Dũng, Lê Tấn Phước, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Trung (từ 16 - 19 tuổi, cùng trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ba đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Hồ Đại Phi, Bùi Duy Gia Huy và Trần Viết Nhật Phong, đều trú tại Đà Nẵng.

jjjjjjj.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của Nguyễn Đức Dũng và nhóm Nguyễn Thanh Huy (19 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng).

Khoảng 23h ngày 27/7, để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Dũng đã điều khiển xe máy đuổi theo nhóm của Huy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên nhiều tuyến đường.

Khi đến khu vực đường Đặng Nhữ Lâm, phường Sơn Trà, 2 nhóm đã dùng hung khí lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, bất bình.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình truy đuổi và ẩu đả, các đối tượng trong nhóm của Dũng còn gây thương tích cho 2 người khác, với tỷ lệ thương tật được xác định là 12%.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#Đà Nẵng #thanh thiếu niên #đánh nhau #náo loạn #đường phố #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 20 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Thượng Long và Minh Hòa.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 24/12 cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa.

603731618-1190627343197817-5271893886228852875-n.jpg
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương (SN 2009; thường trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội gây rối trật tự công cộng.

79.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập 27 đối tượng mang dao, kiếm, vỏ chai bia gây rối trật tự công cộng

Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình vừa triệu tập, điều tra, xử lý đối với nhóm 27 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngày 5/12, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tổ chức triệu tập để điều tra, làm rõ đối với 27 đối tượng có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi, trú tại các phường Hà Nam, Phủ Lý, Châu Sơn, Phù Vân, Lý Thường Kiệt, Đồng Văn, Lê Hồ, Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; xã Ứng Hòa, Ứng Thiên, thành phố Hà Nội; xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

capture.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới