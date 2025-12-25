Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiên đoán chấn động của Nostradamus về thế giới năm 2026

Kho tri thức

Tiên đoán chấn động của Nostradamus về thế giới năm 2026

Nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra một số dự đoán về tình hình thế giới năm 2026 bao gồm dịch bệnh ở Tuscany hay cái chết một nhân vật quan trọng...

Tâm Anh (TH)
Michel de Nostredame, thường được gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp sống vào thế kỷ 16. Ông được nhiều người biết đến qua cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) xuất bản năm 1555.
Michel de Nostredame, thường được gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp sống vào thế kỷ 16. Ông được nhiều người biết đến qua cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) xuất bản năm 1555.
Cuốn Những lời tiên tri gồm 900 khổ thơ, tiên đoán về các biến cố lớn sẽ xảy đến từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế - thời điểm mà Nostradamus tin rằng sẽ rơi vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ với những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu.
Cuốn Những lời tiên tri gồm 900 khổ thơ, tiên đoán về các biến cố lớn sẽ xảy đến từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế - thời điểm mà Nostradamus tin rằng sẽ rơi vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ với những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu.
Khi thế giới sắp bước sang năm 2026, nhiều người tò mò Nostradamus tiên đoán những gì về tình hình thế giới. Để giải mã bí ẩn này, các chuyên gia đã nghiên cứu những lời tiên đoán về năm 2026 được ông nhắc đến trong cuốn Những lời tiên tri.
Khi thế giới sắp bước sang năm 2026, nhiều người tò mò Nostradamus tiên đoán những gì về tình hình thế giới. Để giải mã bí ẩn này, các chuyên gia đã nghiên cứu những lời tiên đoán về năm 2026 được ông nhắc đến trong cuốn Những lời tiên tri.
Nostradamus dự đoán rằng, "một vĩ nhân sẽ bị sét đánh chết vào một ngày nào đó". Theo đó, giới nghiên cứu cho rằng, lời tiên đoán này có thể ám chỉ đến việc một nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, thậm chí là thế giới có thể bị sét đánh chết vào năm 2026. Nhân vật vĩ đại này có thể là nam giới.
Nostradamus dự đoán rằng, "một vĩ nhân sẽ bị sét đánh chết vào một ngày nào đó". Theo đó, giới nghiên cứu cho rằng, lời tiên đoán này có thể ám chỉ đến việc một nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, thậm chí là thế giới có thể bị sét đánh chết vào năm 2026. Nhân vật vĩ đại này có thể là nam giới.
Theo một thống kê, từ năm 2006 - 2021, 444 người tử vong do bị sét đánh tại Mỹ và nam giới có nguy cơ bị sét đánh cao hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên, hơn 90% người bị sét đánh sống sót.
Theo một thống kê, từ năm 2006 - 2021, 444 người tử vong do bị sét đánh tại Mỹ và nam giới có nguy cơ bị sét đánh cao hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên, hơn 90% người bị sét đánh sống sót.
Tiếp đến, nhà tiên tri Nostradamus dự đoán về một dịch bệnh có thể xảy ra ở Tuscany, Italy. Dịch bệnh này bùng phát ở Tuscany và có thể lan rộng ra nhiều nước, vùng lãnh thổ.
Tiếp đến, nhà tiên tri Nostradamus dự đoán về một dịch bệnh có thể xảy ra ở Tuscany, Italy. Dịch bệnh này bùng phát ở Tuscany và có thể lan rộng ra nhiều nước, vùng lãnh thổ.
Theo đó, dịch bệnh này có thể gây thương vong lớn. Người dân ở nhiều nước sẽ phải chung tay đối phó căn bệnh nguy hiểm đó nhằm nhanh chóng dập tắt dịch bệnh.
Theo đó, dịch bệnh này có thể gây thương vong lớn. Người dân ở nhiều nước sẽ phải chung tay đối phó căn bệnh nguy hiểm đó nhằm nhanh chóng dập tắt dịch bệnh.
Nostradamus cũng tiên đoán về một cuộc hải chiến, xung đột có thể xảy ra vào năm 2026. "Thuyền buồm và thuyền chiến quanh bảy con tàu, một cuộc chiến tranh chết chóc sẽ nổ ra", Nostradamus tiên đoán.
Nostradamus cũng tiên đoán về một cuộc hải chiến, xung đột có thể xảy ra vào năm 2026. "Thuyền buồm và thuyền chiến quanh bảy con tàu, một cuộc chiến tranh chết chóc sẽ nổ ra", Nostradamus tiên đoán.
Theo những câu thơ này của Nostradamus, nhiều người cho rằng, một cuộc chiến trên biển sẽ xảy ra với sự tham gia của nhiều tàu thuyền của các bên. Cuộc xung đột này có thể xuất phát từ việc tuyên bố chủ quyền các hòn đảo, vùng biển thuộc khu vực tranh chấp giữa 2 hoặc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Theo những câu thơ này của Nostradamus, nhiều người cho rằng, một cuộc chiến trên biển sẽ xảy ra với sự tham gia của nhiều tàu thuyền của các bên. Cuộc xung đột này có thể xuất phát từ việc tuyên bố chủ quyền các hòn đảo, vùng biển thuộc khu vực tranh chấp giữa 2 hoặc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Dự đoán về thế giới 2026 #Lời tiên tri của Nostradamus #tiên tri #dự đoán

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT