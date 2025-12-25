Công an vào cuộc vụ nghi bán xăng có nước cho khách ở Bắc Ninh

Chiều 25/12, đại diện phụ trách cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong, thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Phong (phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang làm việc với các cơ quan chức năng, gồm Công an, Quản lý thị trường Bắc Ninh liên quan đến sự việc xăng có nước bán cho khách hàng.

Lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong bán xăng lẫn nước cho khách hàng.

Trước đó, trưa ngày 25/12, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video dài hơn 20 phút do một người đàn ông được cho là khách hàng tự quay. Nội dung thể hiện, người khách này cho là đã mang xe máy đến mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong, nhưng khi đang di chuyển thì xe chết máy. Vị khách sau đó đưa xe vào cửa hàng sửa chữa thì thợ có thay bugi, nhưng xe không nổ. Tiến hành kiểm tra xăng trong bình xe thì phát hiện có lẫn nước.

"Bán xăng pha lẫn nước, nếu là xe ô tô trọng tải lớn chở hàng đang lên dốc, chết máy thì ai chịu trách nhiệm" - vị khách bức xúc đặt câu hỏi cho một nữ nhân viên cây xăng.

Một khách hàng khác mang can xăng nghi có cả nước do cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong bán, đến để trả lại.(Ảnh cắt từ video).

Tại thời điểm vị khách quay lại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong làm rõ sự tình, có một nam khách hàng khác cũng xách một căn xăng nghi lẫn cả nước và xăng đến để trả lại cho cửa hàng.

Gần cuối video, một người đàn ông được cho là đại diện cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong xuất hiện, mời hai vị khách vào bên trong văn phòng để giải thích. Tại đây, người này bày tỏ lời xin lỗi đến hai khách hàng, và thừa nhận téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng lâu không sử dụng nên có khoảng 45 lít nước ngấm từ ngoài vào. Cửa hàng đang cho người xử lý, hút nước trong téc xăng thứ 3 ra, nhưng nhân viên "bơm nhầm” bán cho khách…

Đoạn video được lan truyền trên mạng đang gây sự chú ý và nhận được nhiều bình luận trái chiều.

Trao đổi thêm với PV, đại diện phụ trách cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong cho biết, sự việc trên xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong vào chiều 24/12. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.