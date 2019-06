Xem giá xe ôtô Kia tháng 6/2019 tại Việt Nam

Bước sang tháng 6, giá xe ôtô Kia - cụ thể là Morning không có thay đổi so với trước. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Kia Morning MT có giá 290 triệu, bản Morning EX giá 299 triệu đồng, Morning Si MT giá 345 triệu, Morning Si AT giá 379 triệu và Morning S giá 393 triệu đồng.

Mẫu xe Kia Cerato phiên bản 2019 đã chính thức có mặt ở các đại lý và mở bán từ tháng 1/2019 với giá niêm yết cụ thể như sau: Cerato MT 559 triệu đồng, Cerato AT 589 triệu đồng, Cerato Deluxe 635 triệu đồng và Cerato Premium 675 triệu đồng.

Optima là mẫu xe hạng D của Kia và cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe đình đám như: Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord, ...

Phiên bản nâng cấp Kia Optima 2019 đã chính thức ra mắt khách hàng Việt trong tháng 4/2019 và bán ra với 2 phiên bản Optima AT và Optima GT Line có giá lần lượt là 789 và 969 triệu đồng.