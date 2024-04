Kia Sorento Hybrid giảm đến 120 triệu, giá chỉ còn từ 1,029 tỷ đồng

Mới đây, trên fanpage chính thức, Kia Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi mới dành cho dòng xe Sorento. Theo đó, trong tháng 4/2024, hai phiên bản hybrid (HEV) của Kia Sorento giảm giá đến 120 triệu đồng, giảm trực tiếp vào giá công bố. Chương trình này đã được áp dụng từ ngày 17/4/2024, tùy theo phiên bản. Với mức ưu đãi kể trên, mức giá xe Kia Sorento Hybrid khởi điểm chỉ còn từ 1,029 tỷ đồng. So với giá niêm yết của đối thủ đồng hương Hyundai SantaFe Hybrid, Kia Sorento Hybrid rẻ hơn đến 340 triệu đồng. Ngoài ra, Kia Sorento Hybrid còn rẻ hơn 230 triệu đồng so với Honda CR-V Hybrid dù thuộc phân khúc cao hơn. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong tháng 4/2024 này, Hyundai SantaFe Hybrid đang được khuyến mại 100 triệu đồng. Cũng cần phải nói thêm rằng trong tháng 4/2024 này, Hyundai SantaFe Hybrid đang được khuyến mại 100 triệu đồng. Do đó, giá của Hyundai Santa Fe Hybrid trong tháng 4/2024 chỉ còn từ 1,269 tỷ đồng. Việc nhà phân phối THACO ưu đãi cho Kia Sorento Hybrid cũng không có gì bất ngờ. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, 2 phiên bản HEV và PHEV của Kia Sorento mới đạt doanh số 10 xe. Trong khi đó, phiên bản Kia Sorento dùng động cơ xăng, dầu thông thường vẫn đang bán tại thị trường việt Nam có doanh số 42 xe trong tháng 3/2024 và 134 xe trong 3 tháng đầu năm nay.Kia Sorento Hybrid ở Việt Nam hiện có 2 phiên bản là Signature và Premium. Cả hai đều được trang bị động cơ xăng SmartStream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 60 mã lực và 264 Nm, pin Lithium-ion Polymer 14 kWh cũng như hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Kia Sorento Hybrid còn có 3 chế độ lái (Eco/Sport/Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand). Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe hybrid này gồm có hệ thống đèn LED từ trước ra sau, vành la-zăng hợp kim 19 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sưởi vô lăng, sưởi ghế,… Trang bị an toàn của Kia Sorento Hybrid tại Việt Nam cũng đầy đủ với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù,... Ngoài ra , Kia Sorento Hybrid còn có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Video: Chi tiết Kia Sorento HEV & PHEV tại Việt Nam.

