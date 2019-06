Hà Nội: Sedan BMW 3-Series tiền tỷ bị xe ba gác "đè bẹp"

Vào chiều ngày 25/6 vừa qua trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe máy kéo "rơ-moóc" và chiếc xe thể thao hạng sang BMW 3-Series độ bodykit M3 màu cam. Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc đã nổ ra trên các diễn đàn ôtô xe máy trên cả nước.

Theo những nhân chứng tại hiện trường chia sẻ, nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm là do chiếc xe máy kéo "rơ-moóc" không giữ được tốc độ an toàn nên đã đâm vào chiếc xe BMW. Cụ thể, chiếc BMW do một nam thanh niên điều khiển đang rẽ sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe máy kéo "rơ-moóc" chở thép cũ đi ngược chiều đâm trực diện vào phần hông xe, phía sau hộc bánh trước.

Vụ va chạm giữa xe sang BMW 3-Series độ M3 và xe máy kéo "rơ-moóc" tại Hà Nội.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe máy kéo "rơ-moóc" đã bị bật bánh sau lên cao và phần đầu dính vào thân xe BMW. Chiếc xe sang BMW tiền tỷ cũng bị trầy xước nghiêm trọng, nhiều khả năng trục bánh trước cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại, chưa rõ thương vong trong vụ va chạm, tuy nhiên, qua ảnh chụp có thể thấy tại hiện trường có khá nhiều vết máu dưới mặt đường, nhiều khả năng là của người điều khiển xe máy gắn "rơ-moóc" chở sắt.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, trên các diễn đàn ô tô xe máy đã nổ ra rất nhiều các tranh luận trái chiều. Đa số ý kiến đều cho rằng lỗi thuộc về người lái xe máy gắn "rơ-moóc" chở sắt. Bạn Tuấn Phạm chia sẻ: "Lỗi do bác lái xe máy kìa, không làm chủ được tốc độ lại chở hàng cồng kềnh, quá nguy hiểm".

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe máy kéo "rơ-moóc" đã bị bật bánh sau lên cao và phần đầu dính vào thân xe BMW.

Bạn Thuỳ Trang chia sẻ: "Các bạn cứ bênh anh lái xe máy rơ moóc nhưng các bạn có thấy bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra do chở hàng cồng kềnh như thế rồi không? Nếu cứ cổ xuý cho hành động đó thì lưu thông ngoài đường sẽ rất nguy hiểm".

Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều ý kiến bày tỏ sự thương cảm với tài xế xe "rơ-moóc" cũng vì mưu sinh mà phải chở hàng cồng kềnh. Bạn Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ: "Thực ra lỗi chắc chắn là do anh lái xe máy rồi, nhưng dù sao cũng vì mưu sinh mà người ra phải chở hàng như thế, các bạn đừng lên án họ mà tội nghiệp".

Bạn Phong Trần: "Cũng chẳng ai muốn chở hàng cồng kềnh như thế đâu, vì miếng cơm manh áo thôi, nên thông cảm cho người ta một chút".