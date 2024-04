Lamborghini Urus SE - siêu SUV hybrid đầu tiên thương hiệu siêu bò

Lamborghini Urus SE 2024 mới này chính là phiên bản điện hóa của mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu "siêu bò", hứa hẹn đem tới sức mạnh ấn tượng hơn với trang bị động cơ Hybrid và tốc độ cao hơn. Thông thường đối với một số thương hiệu, phiên bản PHEV đồng nghĩa với việc xe sẽ được trang bị động cơ nhỏ hơn, kết hợp hệ thống Hybrid. Tuy nhiên trên siêu SUV Lamborghini Urus SE, khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép vẫn được tiếp tục trang bị, thêm vào đó xe còn được trang bị thêm một động cơ điện. Mẫu xe được trang bị động cơ điện bổ sung đi kèm với hộp số tự động tám cấp, động cơ điện tạo ra công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 483 Nm. Khối động cơ xăng của xe có mức công suất 612 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 800 Nm. Kết hợp lại, cả hai khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất toàn hệ thống là 789 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn lên tới 901 Nm từ 1.750 vòng/phút. So với Urus S, SE mới có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h nhanh hơn 0,1 giây, giảm thời gian tăng tốc xuống chỉ còn 3,4 giây. Ngoài ra, phiên bản Urus Performanceante vẫn là mẫu xe nhanh nhất trong dòng Urus với tốc độ tối đa có thể đạt được ở mức 3,3 giây. Mẫu SUV PHEV này có khả năng đạt tốc độ 200 km/h trong vòng 11,4 giây. Ngoài ra, chiếc siêu SUV này có thể đạt tốc tối đa lên tới 312 km/h, nhanh hơn một chút so với hai phiên bản sử dụng động cơ V8 thông thường. Mẫu siêu SUV Urus SE được trang bị đi kèm với pin lithium-ion 25,7 kWh gắn bên dưới khoang hành lý, giúp xe có thể di chuyển bằng điện khoảng 60km. Nếu xe chạy ở chế độ thuần điện EV, mẫu siêu SUV có khả năng đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Sau đó, động cơ V8 sẽ tự động khởi động. Ngoài ra, Lamborghini cũng cho biết trên mẫu xe này, lượng khí thải giảm 80% so với phiên bản chạy bằng động cơ xăng. Với Urus, mẫu xe cũng được tinh chỉnh một số chi tiết ở phần đầu xe, điển hình chính là cụm đèn chiếu sáng. Phần đèn chiếu sáng này được trang bị phần LED dải bao quanh đèn xe mềm mại hơn, ngoài ra phần dưới cản cũng được tinh chỉnh với một số chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ siêu xe Revuelto. Ở phần cản sau, điểm khác biệt lớn nhất chính là khu vực gắn biển số đã được chuyển xuống phía dưới cản sau, đồng thời với thiết kế mới này, mẫu xe tăng thêm 35% lực ép so với Urus S. Lamborghini sẽ bán mẫu PHEV này với trang bị mâm xe 23 inch mới cùng hơn 100 tùy chọn màu thân xe và 47 phong cách phối màu nội thất. Khoang nội thất xe được trang bị đi kèm với cặp màn hình 12,3 inch và bốn chế độ lái mới có thể lựa chọn: EV Drive, Hybrid, Performance và Recharge. Đây chính là những chế độ lái cao cấp hơn so với các chế độ Strada, Sport, Corsa, Neve, Sabbia và Terra thông thường được trang bị trên xe. Đối với Urus, Lamborghini đã xác nhận mẫu xe thế hệ thứ hai sẽ là mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện khi ra mắt vào năm 2029. Hiện tại, thương hiệu Ý vẫn chưa công bố mức giá xe Lamborghini Urus SE 2024 độc đáo này. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE 2024 mới.

