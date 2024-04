Cận cảnh Mitsubishi ASX 2024 giá rẻ, vẫn là Renault Captur đổi tên

Chỉ 19 tháng sau khi hãng xe Nhật Bản lần đầu giới thiệu mẫu xe crossover cỡ nhỏ Mitsubishi ASX mới tại thị trường châu Âu để làm thế hệ thứ 2 của mẫu Outlander Sport, hãng xe Nhật Bản đã cập nhật mẫu xe này lên đời 2024 để thống nhất với với Renault Captur 2024 mới. Do ASX 2023 trước đây chỉ đơn thuần là bản sao chép của Captur nên Mitsubishi ASX 2024 mới lần này cũng vẫn như vậy. Những hình ảnh về mẫu xe mới lần đầu tiên được Mitsubishi Motors tại Hà Lan chia sẻ trực tuyến. Giống như Captur 2024, những thay đổi đáng kể nhất về kiểu dáng đã được thực hiện ở phía trước, nơi đèn pha được cập nhật thay cho đèn hình móng tôm hùm của mẫu xe cũ. Tuy nhiên lần này Mitsubishi làm nhiều hơn là chỉ gắn logo của mình lên chiếc xe Pháp. Lưới tản nhiệt phía trước của mẫu xe crossover Mitsubishi ASX 2024 khác biệt đáng kể so với Captur 2024 với độ mở lớn hơn và thiết kế liền mạch hơn, kéo dài xuống phía dưới phần cản trước được hoàn thiện bằng màu đen bóng. Phía sau cũng vậy, thay đổi rõ ràng nhất là sự hiện diện của dòng chữ Mitsubishi và cản dưới màu đen. ASX 2024 và Captur 2024 vẫn giống nhau nếu như chỉ nhìn từ bên hông. Trong nội thất không có nhiều thay đổi như ở ngoại thất. Cabin của ASX 2024 đã nhận được huy hiệu Mitsubishi và một số họa tiết trang trí mới, cùng với màn hình thông tin giải trí 10,4 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch tương tự như Captur 2024. Hãng xe Nhật cũng cung cấp bảng đồng hồ nhỏ hơn với kích thước 7 inch dành cho phiên bản tiêu chuẩn. Các tính năng tiêu chuẩn chính bao gồm Apple CarPlay và Android Auto không dây, giám sát sự chú ý của người lái, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp và hỗ trợ tốc độ thông minh. Một số phiên bản được ưu ái thời gian bảo hành lên tới 8 năm. Mitsubishi ASX 2024 sẽ thừa hưởng toàn bộ các lựa chọn động cơ có trên Renault Captur 2024. Đầu tiên là máy xăng 3 xy-lanh 1.0L tăng áp với công suất 89 mã lực, mô-men xoắn 160 Nm. Tiếp đến là động cơ DI-T 1.3L được hỗ trợ thêm bởi hệ thống hybrid nhẹ 48V, cho công suất 138 mã lực và 260 Nm mô-men xoắn nếu đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hoặc 158 mã lực và 270 Nm mô-men xoắn nếu đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid gồm máy xăng 1.6L với 2 mô-tơ điện cho công suất 143 mã lực, đi kèm pin 1,2 kWh. ASX là sản phẩm crossover hạng B được Mitsubishi định vị dành riêng cho thị trường châu Âu nên hãng “vay mượn” từ chiếc Captur có sẵn của Renault và không can thiệp quá nhiều. Mức giá xe Mitsubishi ASX 2024 hiện chưa công bố. Trong khi đó, tại Đông Nam Á hiện nay (bao gồm cả Việt Nam) thì crossover hạng B của Mitsubishi lại là chiếc Xforce hoàn toàn mới, được nghiên cứu và phát triển từ đầu để phù hợp nhất với đặc thù khu vực này. Video: Xem chi tiết Mitsubishi ASX 2024 mới.

