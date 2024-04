Range Rover Sport SV sử dụng phanh Carbon Ceramic siêu bền

Range Rover Sport SV Twin Turbo V8 siêu sang vừa qua đã được thương hiệu thử nghiệm về hệ thống phanh, từ đây nêu ra lợi ích về hiệu suất dừng lại khi phanh cũng như độ bền của hệ thống Phanh Carbon Ceramic bằng cách thử nghiệm xe chạy hiệu năng cao trên các cung đường và kết thúc bằng 215 vòng đua chỉ với một bộ phanh đĩa và má phanh. Tất cả bốn chiếc Range Rover Sport SV Edition One dùng phanh Carbon Ceramic đều đã được các chuyên gia cầm lái trên đường đua tại đường đua Portimão grand prix dài 4,6 km ở Bồ Đào Nha. Những chiếc xe này đều được trang bị bộ phanh gốm carbon tùy chọn với cùm phanh Brembo Octyma độc đáo SV và đĩa phanh trước có kích thước lên tới 440mm, lớn nhất trong ngành công nghiệp ôtô. Trung bình, mỗi chiếc xe đã hoàn thành 215 vòng đua của trường đua có 15 góc cua, cộng thêm 987 km mà mẫu xe từng đi trên các cung đường công cộng trước khi tiến vào trường đua. Sau 215 vòng đua, xe được đo lại độ hao mòn của hệ thống phanh và kết quả là má phanh của Hệ thống phanh gốm carbon vẫn còn khoảng 30% và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Mỗi vòng đua đều có rất nhiều khúc cua yêu cầu phanh nhiều, đặc biệt là ở Góc cua bên phải đầu tiên, nơi Range Rover Sport SV Edition One giảm tốc độ từ tốc độ 240 km/h vào vùng phanh xuống dốc, tạo ra lực vượt quá 1,1G. Tùy chọn Phanh gốm carbon cũng giúp giảm khối lượng 34kg so với hệ thống phanh tiêu chuẩn, từ đây cho phép xe có khả năng xử lý nhạy bén hơn, cải thiện khả năng tăng tốc và nâng cao trải nghiệm lái xe. Ở phần trục trước, xe được trang bị cùm phanh Brembo Octyma độc đáo với kích thước lớn nhất từng được trang bị cho Range Rover và đây chính là là yếu tố góp phần lớn nhất vào hiệu suất phanh cực tốt của xe. Được phát triển dành riêng cho Range Rover Sport SV, cùm phanh này có tổng cộng 8 piston được sắp xếp theo hình chữ thập để cải thiện khả năng phân bổ áp suất, độ mòn đồng đều hơn và tối ưu hóa hiệu quả phanh. Ở phía sau, xe được trang bị bộ cùm phanh 4 piston hài hòa với hiệu quả hoạt động của xe. Các cùm phanh của xe đều được khắc logo SV và Brembo cũng được sử dụng trên Range Rover Sport SV được trang bị phanh tiêu chuẩn. Trên Range Rover Sport SV Edition One, mỗi loại hệ thống phanh sẽ có màu sắc khác nhau giúp tạo sự độc đáo cho các phiên bản như màu đỏ cho phanh đúc kép, vàng hoặc đồng cacbon cho phanh gốm carbon. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn màu sắc khác thì hoàn toàn có thể đặt hàng. Ngoài ra, các cải tiến về khí động học của Range Rover Sport SV còn có các ống dẫn khí làm mát phanh chuyên dụng giúp quản lý nhiệt độ phanh hiệu quả, công nghệ Phanh điện tích hợp tách rời giúp giảm khoảng cách dừng và hỗ trợ cảm giác bàn đạp phanh ổn định trong mọi điều kiện, từ đây giúp người lái tự tin tối đa khi cầm lái một chiếc SUV siêu sang Range Rover hàng đầu. Video: Range Rover Sport SV sử dụng phanh Carbon Ceramic.

