Mercedes-Benz G 580 chạy điện chính thức ra mắt, từ 3,88 tỷ đồng

Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh, hãng Mercedes-Benz đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới với tên gọi đầy đủ là G 580 with EQ Technology. Mercedes-Benz G 580 2024 mới chính là phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của dòng SUV hạng sang được mệnh danh "ông hoàng việt dã" Mercedes-Benz G-Class. Như vậy, thương hiệu ngôi sao 3 cánh không sử dụng cái tên EQG như dự đoán để gọi phiên bản thuần điện của G-Class. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Mercedes-Benz không dùng cái tên EQ quen thuộc. SUV điện Mercedes-Benz G 580 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.624 x 1.931 x 1.986 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. So với phiên bản máy xăng thông thường, mẫu SUV điện này ngắn hơn 253 mm, cao hơn 11 mm trong khi chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở giống hệt. Tuy là ô ô điện nhưng Mercedes-Benz G 580 có ngoại hình tổng thể không khác biệt nhiều so với phiên bản máy xăng thông thường. Xe vẫn giữ lại được vẻ ngoài vuông vức và khỏe khoắn đặc trưng của dòng Mercedes-Benz G-Class. Đồng thời, Mercedes-Benz G 580 có ngoại hình khá trung thành với mẫu xe concept EQG từng ra mắt vào năm 2021. Tất nhiên, Mercedes-Benz G 580 cũng có một số chi tiết ngoại thất thay đổi so với phiên bản máy xăng. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt màu đen bóng, được bao quanh bằng dải đèn mỏng. Tiếp theo đó là bộ vành hợp kim với đường kính 18 inch và đi kèm lốp 265/50 R18. Nắp ca-pô của xe được nâng nhẹ lên trong khi hốc bánh sau có thêm khe gió để giảm hệ số lực cản không khí. Trên cửa cốp sau của Mercedes-Benz G 580 không phải là lốp dự phòng như phiên bản máy xăng. Thay vào đó là một hộp chứa đồ nhỏ có thiết kế vuông vức. Người dùng có thể dùng hộp này để cất dây sạc và những vật dụng nhỏ khác. Mercedes-Benz G 580 có 2 gói thiết kế ngoại thất khác nhau. Một gói sẽ bổ sung những chi tiết ngoại thất màu sáng cho xe. Gói còn lại bao gồm những chi tiết ngoại thất màu tối. Ngoài ra, Mercedes-Benz G 580 còn có phiên bản giới hạn số lượng mang tên Edition One. Điểm nhấn của phiên bản Edition One nằm ở màu sơn, logo riêng và bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 10 chấu, sơn màu đen bóng. Gương chiếu hậu của xe tích hợp đèn chào mừng, chiếu dòng chữ "Stronger than time" và logo "G" xuống mặt đất. Thêm vào đó là các gói thiết kế ngoại thất AMG Line và Night Package. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mercedes-Benz G 580 cũng tương đồng với phiên bản máy xăng. Bên trong mẫu SUV thuần điện này có những trang bị nổi bật như vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, cửa gió điều hòa dạng tua-bin Ghế bọc da và 2 màn hình gối 11,6 inch nằm trên lưng ghế trước để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách phía sau. Hệ thống thông tin giải trí MBUX và kết nối Apple CarPlay/Android Auto cũng được trang bị cho xe. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G 580 là 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 432 kW (khoảng 588 mã lực) và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.164 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo cầu cứng phía sau vốn được phát triển dành riêng cho Mercedes-Benz G 580. Với cụm pin lithium-ion có dung lượng 116 kWh, xe có thể chạy tối đa 473 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu hoặc 580 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Với bộ sạc nhanh DC, xe có thể chạy thêm 170 km sau 15 phút sạc. Ngoài ra, hãng Mercedes-Benz còn dùng vật liệu lai thông minh chứa carbon cho gầm xe để bảo vệ pin và ngăn tác động khi chạy off-road. Cũng như phiên bản máy xăng, Mercedes-Benz G 580 có công nghệ G-turn độc đáo, cho phép xe quay 90 độ tại chỗ trong 1 giây, quay 360 độ trong 5 giây và có thể quay liên tiếp 2 vòng. Người lái có thể kích hoạt công nghệ này qua lẫy phía sau vô lăng. Trong khi đó, tính năng G-Steering sẽ giúp giảm bán kính vòng quay của xe khi chạy off-road. Tính năng off-road thông minh 3 tốc độ đóng vai trò như hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp và hệ thống giả lập âm thanh động cơ G-Roar cũng được trang bị cho mẫu SUV điện này. Bên cạnh đó là khả năng duy trì sự cân bằng ở độ dốc 35 độ, lội nước sâu 850 mm, góc tới 32 độ, góc thoát 30,7 độ và góc vượt đỉnh dốc 20,3 độ. Tại thị trường châu Âu, mức giá xe Mercedes-Benz G 580 khởi điểm từ 142.621 Euro (khoảng 3,88 tỷ đồng). Con số tương ứng của phiên bản Edition One là 192.524 Euro (5,24 tỷ đồng). Xe sẽ có mặt trên thị trường vào nửa cuối năm nay. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz G 580 chạy điện hoàn toàn mới.

Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh, hãng Mercedes-Benz đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới với tên gọi đầy đủ là G 580 with EQ Technology. Mercedes-Benz G 580 2024 mới chính là phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của dòng SUV hạng sang được mệnh danh "ông hoàng việt dã" Mercedes-Benz G-Class. Như vậy, thương hiệu ngôi sao 3 cánh không sử dụng cái tên EQG như dự đoán để gọi phiên bản thuần điện của G-Class. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Mercedes-Benz không dùng cái tên EQ quen thuộc. SUV điện Mercedes-Benz G 580 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.624 x 1.931 x 1.986 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. So với phiên bản máy xăng thông thường, mẫu SUV điện này ngắn hơn 253 mm, cao hơn 11 mm trong khi chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở giống hệt. Tuy là ô ô điện nhưng Mercedes-Benz G 580 có ngoại hình tổng thể không khác biệt nhiều so với phiên bản máy xăng thông thường. Xe vẫn giữ lại được vẻ ngoài vuông vức và khỏe khoắn đặc trưng của dòng Mercedes-Benz G-Class. Đồng thời, Mercedes-Benz G 580 có ngoại hình khá trung thành với mẫu xe concept EQG từng ra mắt vào năm 2021. Tất nhiên, Mercedes-Benz G 580 cũng có một số chi tiết ngoại thất thay đổi so với phiên bản máy xăng. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt màu đen bóng, được bao quanh bằng dải đèn mỏng. Tiếp theo đó là bộ vành hợp kim với đường kính 18 inch và đi kèm lốp 265/50 R18. Nắp ca-pô của xe được nâng nhẹ lên trong khi hốc bánh sau có thêm khe gió để giảm hệ số lực cản không khí. Trên cửa cốp sau của Mercedes-Benz G 580 không phải là lốp dự phòng như phiên bản máy xăng. Thay vào đó là một hộp chứa đồ nhỏ có thiết kế vuông vức. Người dùng có thể dùng hộp này để cất dây sạc và những vật dụng nhỏ khác. Mercedes-Benz G 580 có 2 gói thiết kế ngoại thất khác nhau. Một gói sẽ bổ sung những chi tiết ngoại thất màu sáng cho xe. Gói còn lại bao gồm những chi tiết ngoại thất màu tối. Ngoài ra, Mercedes-Benz G 580 còn có phiên bản giới hạn số lượng mang tên Edition One. Điểm nhấn của phiên bản Edition One nằm ở màu sơn, logo riêng và bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 10 chấu, sơn màu đen bóng. Gương chiếu hậu của xe tích hợp đèn chào mừng, chiếu dòng chữ "Stronger than time" và logo "G" xuống mặt đất. Thêm vào đó là các gói thiết kế ngoại thất AMG Line và Night Package. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mercedes-Benz G 580 cũng tương đồng với phiên bản máy xăng. Bên trong mẫu SUV thuần điện này có những trang bị nổi bật như vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, cửa gió điều hòa dạng tua-bin Ghế bọc da và 2 màn hình gối 11,6 inch nằm trên lưng ghế trước để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách phía sau. Hệ thống thông tin giải trí MBUX và kết nối Apple CarPlay/Android Auto cũng được trang bị cho xe. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G 580 là 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 432 kW (khoảng 588 mã lực) và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.164 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo cầu cứng phía sau vốn được phát triển dành riêng cho Mercedes-Benz G 580. Với cụm pin lithium-ion có dung lượng 116 kWh, xe có thể chạy tối đa 473 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu hoặc 580 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Với bộ sạc nhanh DC, xe có thể chạy thêm 170 km sau 15 phút sạc. Ngoài ra, hãng Mercedes-Benz còn dùng vật liệu lai thông minh chứa carbon cho gầm xe để bảo vệ pin và ngăn tác động khi chạy off-road. Cũng như phiên bản máy xăng, Mercedes-Benz G 580 có công nghệ G-turn độc đáo, cho phép xe quay 90 độ tại chỗ trong 1 giây, quay 360 độ trong 5 giây và có thể quay liên tiếp 2 vòng. Người lái có thể kích hoạt công nghệ này qua lẫy phía sau vô lăng. Trong khi đó, tính năng G-Steering sẽ giúp giảm bán kính vòng quay của xe khi chạy off-road. Tính năng off-road thông minh 3 tốc độ đóng vai trò như hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp và hệ thống giả lập âm thanh động cơ G-Roar cũng được trang bị cho mẫu SUV điện này. Bên cạnh đó là khả năng duy trì sự cân bằng ở độ dốc 35 độ, lội nước sâu 850 mm, góc tới 32 độ, góc thoát 30,7 độ và góc vượt đỉnh dốc 20,3 độ. Tại thị trường châu Âu, mức giá xe Mercedes-Benz G 580 khởi điểm từ 142.621 Euro (khoảng 3,88 tỷ đồng). Con số tương ứng của phiên bản Edition One là 192.524 Euro (5,24 tỷ đồng). Xe sẽ có mặt trên thị trường vào nửa cuối năm nay. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz G 580 chạy điện hoàn toàn mới.