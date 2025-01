Cứu thành công người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 25m

Ngày 3/1, Công an xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu sống một người phụ nữ từ tỉnh Phú Yên đến Đắk Lắk mót cà phê rơi xuống giếng sâu 25m.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (33 tuổi) quê tỉnh Phú Yên.

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, Công an xã Ea Ngai nhận được tin báo của người dân ở thôn 2 về việc chị H rơi xuống giếng sâu 25m tại một vườn cà phê trên địa bàn.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Ngai đã ngay lập tức cử lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn. Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 25m nhưng rất may đang là mùa khô nên không có nước. Sau 30 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Công an phối hợp với người dân đã đưa được chị H. lên khỏi giếng trong tình trạng gãy 2 chân và đa chấn thương.

Chị H. cho biết thời gian vừa qua chị từ Phú Yên đến Đắk Lắk làm thuê. Khoảng 10h ngày 2/1, trong lúc chị đang đi mót cà phê thì không may bị trượt chân rơi xuống giếng sâu.

Hiện chị H đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thăm khám, điều trị.