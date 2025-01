Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Chiều 3/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức vinh dự được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục khẳng định sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Đồng thời là sự ghi nhận công lao, đóng góp của lực lượng CAND và cá nhân Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí, cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đánh giá, trên mỗi cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tin tưởng, trên cương vị công tác mới, tân Thứ trưởng Đặng Hồng Đức sẽ luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về an ninh - quốc phòng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức hứa sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng tu dưỡng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Quá trình công tác, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đã trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh (trước đây); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký, Trợ lý Chủ tịch nước; Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Từ năm 2023 đến nay, đồng chí là Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.