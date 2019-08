Vụ tạt axít vào phụ bếp ở Hòa Bình: Nạn nhân từng bị đe dọa giết

Sau vụ việc tạt axit vào nhân viên phụ bếp tại trạm dừng chân Như Ngọc 358 (tỉnh Hòa Bình), PV Kiến Thức đã tìm gặp nạn nhân tại Khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội).

Sau hơn 1 tuần xảy ra biến cố kinh hoàng, chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng với hành vi tàn độc của đối tượng tạt axit khi chị đang làm việc trong bếp.

Rụt rè trên giường bệnh, chị Nhâm luôn phải nén đau đớn với hơn hai phần ba khuôn mặt cùng cánh tay bị bỏng nặng. Mắt bên trái của người phụ nữ này gần như bị hỏng, được nhỏ dung dịch liên tục để điều trị.

"Một ngày tôi chỉ chợp mắt được khoảng 3 tiếng. Thật sự rất đau..." - chị Bùi Thị Nhâm bắt đầu câu chuyện.

Người phụ bếp bị tạt axit gần như bị hỏng mắt bên trái, phải nhỏ dung dịch liên tục.

Theo lời kể của người phụ nữ sinh năm 1982, đêm ngày 18/8, khi chị đang làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 thuộc huyện Cao Phong (tỉnh Hoà Bình) thấy một thanh niên đi vào khu vực bếp. Tưởng là khách ra và ăn uống nên chị Nâm không một chút đề phòng. Kẻ thủ ác bắt đầu dần tiếp cận rồi hắt ca axit vào mặt người phụ bếp .

“Lúc đó rất bất ngờ tôi không kịp phản ứng, không kịp la hét gì. Mặt và mắt tôi bỏng rát nên hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước với hy vọng rửa tránh bị bỏng. Ngay sau đó tôi được đưa đi cấp cứu rồi bất tỉnh cho tới khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Các bác sỹ nói không biết mắt trái có giữ được không” - chị Nhâm kể lại những gì vừa diễn ra.

Khi tỉnh dậy, thấy nửa khuôn mặt của mình bị axit gây bỏng cùng hai cánh tay và một phần ở ngực, chị Nhâm đã rất hoảng loạn, sợ hãi.

Sau sự việc cơ quan Công an cũng đã trực tiếp xuống bệnh viện lấy lời khai của tôi. Kẻ tạt axit cho tôi tôi không hề quen biết và cũng không mâu thuẫn gì với đối tượng này”, chị Nhâm kể.

Khoảnh khắc đối tượng hắt ca axit vào mặt chị Nhâm.

Theo chị Bùi Thị Nhâm, bản thân tại địa phương chị không mâu thuẫn với ai. Trước đây, chị đi làm cho một nhà hàng vài năm rồi mới đây làm tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc cách nhà khoảng gần 20km nhưng không có mối quan hệ căng thẳng nào.

Hơn 9 năm trước, tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng của chị, bỏ người phụ nữ cùng hai người con. Hiện tại, chị Nhâm là lao động chính trong nhà, một mình tần tảo nuôi hai người con ăn học. Cháu đầu hiện đang học THPT ở TP Hòa Bình, còn cháu thứ hai đang học cấp hai.

“Tôi không dám chắc việc mình bị tạt axit do đâu, nhưng tôi nghi ngờ hai trường hợp rất có thể gây ra cho tôi. Việc này có liên quan đến chuyện tình cảm của tôi và tôi cũng đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Hồi cuối năm vừa rồi tôi cũng có nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con tôi nhưng tôi không biết là ai. Tôi cũng nghi ngờ tin nhắn đó do một người đàn ông có tình cảm với tôi” - chị Nhâm chia sẻ.

Hiện tại chị Nhâm bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra sớm truy bắt được đối tượng gây ra thương tích cho mình để trừng trị theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết ở quê nhà, ai cũng bất ngờ trước thông tin chị Nhâm bị tạt axit, bởi nạn nhân không có bất kì thù oán với ai

“Mấy hôm nay chị ấy đau rát vì vết bỏng tôi luôn phải bên cạnh, tâm lý chị ấy cũng sợ hãi vì sợ bị đối tượng lạ mặt tiếp tục gây hại. Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm” - chị Sinh chia sẻ.