Đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ: "Giờ thì em khóc để làm gì?"

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (tại thời điểm gây án là 16 tuổi 5 ngày, trú KP.1, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị ) về tội danh “Giết người”. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố Hoài theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Hoài xin HĐXX cho Hoài một mức án nhẹ để bị cáo có thể trở về làm lại cuộc đời, kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại (tính đền thời điểm phiên tòa diễn ra, gia đình của Hoài đã bồi thường cho gia đình anh Lan số tiền 60 triệu đồng). HĐXX tuyên Lê Văn Hoài 5 năm 6 tháng tù giam về tội "giết người", đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 131 triệu đồng, cấp dưỡng cho con anh Lan mỗi tháng 1.150.000 đồng/tháng . Đối tượng giết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ òa khóc khi gặp mẹ tại tòa. Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 4/4, Lê Văn Hoài điều khiển xe máy điện BS 74MĐ3 - 000.35 chở bạn gái là N.T.X.H (16 tuổi) lưu thông trên đường Hùng Vương (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Đến ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương - Nguyễn Huệ, xe máy điện của Hoài gần va chạm với xe máy BS 74C1 - 422.70 do anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú tại KP.5, P.2, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển từ đường Nguyễn Huệ qua đường Hùng Vương, dẫn đến Hoài và anh Lan cãi nhau. Sau đó, Hoài tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, đồng thời quay đầu chửi anh Lan. Thấy vậy, anh Lan đuổi theo Hoài, ép xe Hoài vào lề đường nói: “Mi mất dạy à?” rồi xuống xe dùng tay tát Hoài và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và gáy Hoài. Hoài lùi lại và rút dao ra đâm anh Lan. Anh Lan gục xuống cạnh xe máy của mình, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc 20h30 cùng ngày do thủng động mạch chủ bụng, mất máu quá nhiều. Mẹ của Hoài sau khi biết tin con mình giết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ không nén nổi cảm giác đau buồn. Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn Hoài khai, đã vượt đèn vàng, do bức xúc không làm chủ được hành vi nên mới gây ra vụ việc. Hoài thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Được biết, vợ chồng nạn nhân sống cùng cha mẹ già ở khu phố 5, phường 2 (TP. Đông Hà), có một con nhỏ mới được 4 tháng tuổi.

