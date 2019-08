Nghi vấn bé gái bị xâm hại ở Nghệ An: Diễn biến tiếp theo sẽ thế nào?

Vừa qua, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Trung là người trước đó đã có đơn tố cáo gửi tới Công an TP Vinh về việc con gái là cháu N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn tố cáo của Trung, ngày 19/6, do có công việc nên Trung gửi con gái cho cô gái tên Trần Thị Thùy A. (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) trông coi. Đến tối, Trung đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi A. thì cô gái này nói cháu khóc đòi bố. Tuy nhiên sau đó, Trung thấy vùng kín của con gái bị sưng tấy. Khi gặng hỏi thì cháu Th. kể bị 2 người xâm hại nên Trung làm đơn tố cáo. Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an TP Vinh tiến hành đưa cháu Th. giám định pháp y, cho kết quả, không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục không bị ảnh hưởng. Quá trình điều tra vụ án, Công an xác định Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với một cô gái trong nhóm người bị Trung tố cáo khi cô này chưa đủ 18 tuổi. Theo Công an TP. Vinh, Trung đã từng có tiền án, sau khi vợ chồng ly hôn thì cháu Th, được Trung nuôi dưỡng. Còn A. được xác định có thời gian làm việc tại khách sạn trên địa bàn TP.Vinh. Cả 2 có thời gian qua lại với nhau. Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 22 ngày 28/6/2019, của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận: “Trên cơ thể cháu Nguyễn B.T không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh dãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”. Liên quan đến sự việc trên, ông Tôn Thiện Phương - Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An - cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND TP Vinh kiểm sát chặt chẽ vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật. "Ít ngày tới, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc" - Ông Phương thông tin thêm. Dư luận đánh giá đây là vụ án phức tạp, kỳ bí khi liên tiếp các tình huống không ngờ xảy ra. Vậy diễn biến tiếp theo vụ bé gái 6 tuổi bị xâm hại sẽ thế nào? Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Vừa qua, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Trung là người trước đó đã có đơn tố cáo gửi tới Công an TP Vinh về việc con gái là cháu N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn tố cáo của Trung, ngày 19/6, do có công việc nên Trung gửi con gái cho cô gái tên Trần Thị Thùy A. (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) trông coi. Đến tối, Trung đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi A. thì cô gái này nói cháu khóc đòi bố. Tuy nhiên sau đó, Trung thấy vùng kín của con gái bị sưng tấy. Khi gặng hỏi thì cháu Th. kể bị 2 người xâm hại nên Trung làm đơn tố cáo. Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an TP Vinh tiến hành đưa cháu Th. giám định pháp y, cho kết quả, không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục không bị ảnh hưởng. Quá trình điều tra vụ án, Công an xác định Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với một cô gái trong nhóm người bị Trung tố cáo khi cô này chưa đủ 18 tuổi. Theo Công an TP. Vinh, Trung đã từng có tiền án, sau khi vợ chồng ly hôn thì cháu Th, được Trung nuôi dưỡng. Còn A. được xác định có thời gian làm việc tại khách sạn trên địa bàn TP.Vinh. Cả 2 có thời gian qua lại với nhau. Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 22 ngày 28/6/2019, của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận: “Trên cơ thể cháu Nguyễn B.T không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh dãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”. Liên quan đến sự việc trên, ông Tôn Thiện Phương - Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An - cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND TP Vinh kiểm sát chặt chẽ vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật. "Ít ngày tới, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc" - Ông Phương thông tin thêm. Dư luận đánh giá đây là vụ án phức tạp, kỳ bí khi liên tiếp các tình huống không ngờ xảy ra. Vậy diễn biến tiếp theo vụ bé gái 6 tuổi bị xâm hại sẽ thế nào? Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.