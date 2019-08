Phó Chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt và loạt quan chức “xộ khám” khi đương quyền

1. Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị bắt: Ngày 21/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh (SN 1968, trú khóm 4, phường 1, TP.Trà Vinh), nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn (SN 1976, trú ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), hiện là Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh. Ông Thạnh và ông Sơn bị bắt vì “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Trà Vinh. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định này. Trước đó công an đã bắt 5 bị can nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) TP.Trà Vinh. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng là cán bộ đã câu kết với cò đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sỹ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế.Số tiền thất thoát gần 120 tỷ đồng. 2. Loạt quán chức xộ khám do bê bối điểm thi tại Sơn La: Năm 2019, VKSND tỉnh Sơn La đã ban hành cáo trạng truy tố vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018. 8 bị can đã cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài ra, bị can Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) cũng bị truy tố ra tòa. Đáng chú ý, cáo trạng cũng đề cập tới vai trò của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, trong việc đưa thông tin của thí sinh để các bị can nâng điểm. Ông Đức được xác định là một trong số 18 người trung gian nhận thông tin thí sinh. Dù thừa nhận việc chuyển thông tin thí sinh, nhưng ông Đức khai mục đích chỉ là để nhờ xem trước điểm thi. Trước khi VKSND tỉnh Sơn La ban hành cáo trạng vụ án, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Tiến Đức. 3. Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tháng 4/2019, Ngày 8/4, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. (trong ảnh: Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của Hà Giang) bị khởi tố) Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) bị khởi tố về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo điều 366 Bộ luật Hình sự 2015. Bị khởi tố với tội danh tương tự là Lê Thị Dung (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) Trước đó, ngày 19/7/2018, cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. Khởi tố Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. 4. Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Ngày 14/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi, Phó trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định, bị can Diệp Thị Hồng Liên (sinh ngày 4/3/1974; trú tại số 28, tổ 10, đường Ngô Sỹ Liên, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái quy chế thi THPT Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan. 5. Đinh La Thăng: Ngày 8/12/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng nguyên Bí thư thành ủy TP HCM. Ông Thăng bị bắt vì những sai phạm khi còn làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). 6. Võ Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa: Chiều 8/12/2017, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, sau khi ông Võ Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vào năm 2015, đã có đơn thư tố cáo những sai phạm trong thời gian ông Tùng giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa. 7. Trịnh Xuân Thanh: Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố bắt giam khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang vì những sai phạm khi còn là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVC). Ngày 5/2/2018, Trịnh Xuân Thanh nhận án chung thân. 10. Bắt PGĐ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hoá: Ngày 17/7/2019, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tống Quang Thái (SN 1976) - Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hoá về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào ngày 13/3/2019, 2 cấp dưới của Tống Quang Thái tại Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hoá là Nguyễn Văn Đức (SN 1987) đã bị khởi tố, tạm giam và Dương Văn Trung (SN 1990) bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai đối tượng này cũng bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2016, trong thời gian được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải, Nguyễn Văn Đức đã chỉ đạo Dương Văn Trung trao đổi, hướng dẫn và thỏa thuận với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đã được lập biên bản kiểm kê để sửa chữa, ghi nhận hoa màu là lúa và rau ngổ. Sau đó Đức và Trung đã tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ để tăng tiền chênh lệch đền bù đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Về phần Tống Quang Thái với tư cách là Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng, thời gian đó đối tượng này được giao nhiệm vụ phụ trách chính công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Đông Hải. Tuy nhiên, Thái đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của 2 cấp dưới là Đức và Trung.

