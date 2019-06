Nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại từng đi làm phụ hồ nuôi gia đình

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục, thi thể nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại - Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi) được đưa về xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để lo hậu sự. Trong căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo của gia đình Trang, giờ lại thêm phần hiu quạnh. (Ảnh An Phương/Vietnamnet) Việc Quỳnh Trang bị sát hại khiến gia đình bàng hoàng. Ông Thắng (áo đen) bố nữ DJ Quỳnh Trang kể: "Trang từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm phụ bố mẹ. Sau Trang còn có một người em trai năm nay mới tròn 10 tuổi". (Ảnh An Phương/Vietnamnet) Bố nạn nhân cho biết, con gái lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm. Trước đó con vừa đi Singapore học về, đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa hôm qua thì xảy ra chuyện. (Ảnh An Phương/Vietnamnet) "Con gái tôi xuất viện vào trưa qua, dự tính 9h sáng nay sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng trưa qua tại họa ập đến, con tôi vĩnh viễn nằm lại. Khi tôi nhận tin dữ về con, tôi lập tức bắt xe ra Hà Nội. Đến nơi, nhìn con nằm gục dưới sàn nhà, lòng tôi đau thắt lại", ông bố nấc nghẹn. (Trong ảnh là phòng trọ tại Hà Nội nơi Trang bị sát hại) Ông Thắng chia sẻ thêm, thời điểm xảy ra vụ việc vợ ông đang đi mua đồ, cũng không hề biết tin con gặp nạn. Ông Thắng cho rằng, nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả hai cũng không thể sống sót. Kể về phía nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai), ông Thắng cho hay, ông biết con gái và đối tương này qua lại và có tình cảm với nhau. Trang cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu. Bản thân ông chưa bao giờ nghĩ Cường lại nhẫn tâm sát hại con gái mình như vậy. Theo nguồn tin từ CA quận Hoàng Mai (Hà Nội), nghi phạm Cường đã tỏ ra hối hận về hành vi của mình và có lời khai ban đầu. Theo đó, Nguyễn Duy Cường khai nhận nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ những lời cằn nhằn của chị Quỳnh Trang khi Cường nấu cơm trưa muộn. Trong thời gian nghi phạm và chị Trang sống chung tại phòng trọ địa bàn quận Hoàng Mai, do không có công ăn việc làm và mọi chi phí sinh hoạt đều do chị Trang lo nên Cường là người đảm nhiệm việc nấu nướng cho cả hai. Những người sống gần phòng trọ của cặp đôi cho biết đã nhiều lần chứng kiến Cường và người yêu cãi vã nhau vì mâu thuẫn tiền bạc. Cường không có việc làm ổn định lại hay ăn chơi lêu lổng. Trưa ngày 17/6, trong lúc đang nấu cơm trưa, Cường thấy chị T. cằn nhằn nhiều về chuyện nấu cơm muộn nên tức giận dùng dao và cây phơi quần áo đánh nạn nhân tử vong. Trước đó, hai người này thường xuyên cãi vã, mắng chửi và xô đẩy nhau nên lần này, khi Cường ra tay một cách dã man khiến chị Trang bất ngờ, không chống trả kịp. Chính vì vậy, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, những người sống xung quanh phòng trọ của nghi phạm và nạn nhân cho biết, họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng xô xát, la hét hay va chạm bất thường nào. Sau khi ra tay sát hại người yêu, Cường lấy chăn phủ lên người chị Tr, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân để chạy trốn. Tiếp đó hắn bắt xe khách lên thẳng Lạng Sơn. Trong quá trình di chuyển, chị gái của đối tượng liên tục khuyên nhủ em trai. Do vậy, tới tối ngày 17/6, sau khi được gặp người thân, Đào Duy Cường đã ra đầu thú. Tại thời điểm nghi phạm ra đầu thú, các xét nghiệm đều cho thấy Cường dương tính với ma túy. Trước đó tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Duy Cường khai thời gian vừa qua, Quỳnh có đi Singapore, rồi trở về đòi chia tay, không yêu Cường nữa. Có thể níu kéo tình cảm không được nên Cường đã gây án. Liên quan vụ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại tại phòng trọ ở Hà Nội, một người bạn thân của nữ DJ Quỳnh Trang cho biết, Cường vẫn nợ cô gái xấu số 50 triệu đồng, gia đình nạn nhân đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Tại hiện trường vụ án mạng khiến nữ DJ sinh năm 2000 bị sát hại, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao và một ống tuýp sắt. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương vùng đầu, cổ. Cái chết của Quỳnh Trang khiến giới DJ nhạc ở Hà Nội bàng hoàng. Quỳnh Trang được nhận xét là rất yêu nghề và hiếu thảo với mẹ. Dư luận rất mong vụ án sớm được làm sáng tỏ.

