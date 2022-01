Việt Á chi “lại quả” 800 tỷ, nâng giá kit xét nghiệm 45%: Những ai nhận tiền?

Ngoài CDC Hải Dương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Tuấn (nguyên vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế); Trịnh Thanh Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An); Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế Toán trưởng CDC Nghệ An); Nguyễn Thành Danh (Giám đốc CDC Bình Dương); Trần Thanh Phong (Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương); Lê Thị Hồng Xuyên (nguyên phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương); Tiêu Quốc Cường (kế toán trưởng, phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương)…về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện Bộ Công an đang điều tra đối với 6 cán bộ của CDC tỉnh Bình Phước sau sự việc ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước báo cáo việc mình có nhận quà từ Công ty Việt Á.