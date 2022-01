Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn xác gái bán dâm trên sườn đồi

Theo hồ sơ vụ án, trưa 13/12/2010, trên sườn núi thuộc KV2, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định người dân địa phương vô tình nhìn thấy trong bụi cây có người chết. Công an Bình Định xác định nạn nhân là phụ nữ trên dưới 40 tuổi, chết khoảng 2 ngày trước, trên đầu có vết thương gây chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở. Người xấu số bị sát hại ngay sau khi có quan hệ tình dục. Đây là vụ án rất phức tạp hung thủ dùng vật cứng đánh vào đầu và bóp cổ nạn nhân cho đến chết, không còn dấu vết, chứng cứ để lại hiện trường. Mặt khác, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hướng điều tra chưa xác định được cụ thể. Một tuần trôi qua. Bỗng có nguồn tin, Công an phường Nhơn Phú đang giữ một chiếc xe máy không gắn biển số không rõ của ai bỏ trong bụi cây ven đường Tây Sơn đã nhiều ngày. Hệ thống lại diễn biến vụ việc kết hợp với những thông tin liên quan, trinh sát nhận định có thể chiếc xe này xuất phát từ thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Qua kiểm tra hành chính về công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, trinh sát phát hiện tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu có một số phụ nữ từ các tỉnh phía Nam ra thuê nhà ở trọ. Trong đó có chị Nguyễn T.T.T (SN 1972, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nhưng hơn một tuần trước chị đã về quê. Theo một số người quen không hiểu chị T. có việc gì mà ra đi rất vội vã. Đi không kịp từ giã bạn bè và chiếc xe là của chị T. Đối chiếu các tài liệu trinh sát, điều tra viên thu thập trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định kết luận tử thi được phát hiện trong bụi cây bên đường Quy Nhơn - Sông Cầu là Nguyễn T. T. T. Nguyễn T.T.T từ tỉnh Sóc Trăng đến Phú Yên làm gái mại dâm và hơn một tháng trước mua được chiếc xe máy nhưng vì chưa trả đủ tiền cho đại lý nên chưa đăng ký. Do cuộc sống của T. khép kín nên việc sử dụng thời gian của chị cũng ít người biết. Vì vậy khi T. vắng mặt, nhiều người nghĩ rằng chị về quê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát được biết đêm 11/12/2010, T. rời nhà trọ trên chiếc xe không biển số của mình đi về hướng Quy Nhơn. Khoảng 20h, T. đến ngã ba Ông Thọ thuộc địa phận phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn và trò chuyện với hai thanh niên, sau đó chị chở một người quay về hướng nội thành Quy Nhơn. Đường đến ngã ba Ông Thọ có ba hướng chính, một hướng từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) vào và đi theo hướng này có thể đối tượng nghi vấn là những thanh niên chơi bời lêu lổng, ban đêm thường tụ tập ăn nhậu sau đó đi tìm gái mại dâm. Còn theo hướng từ nội thành Quy Nhơn ra, đối tượng hiềm nghi là những người lao động phổ thông, đi tìm của lạ sau những chầu nhậu vỉa hè... Sau hơn một tháng kiên trì, chiều 18/1/2010, một trong hai thanh niên cần tìm đã được xác định. Anh ta là Nguyễn Nhân (SN 1992, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Tài). Tuy nhiên, Nhân không phải là kẻ gây ra cái chết của T. Làm việc với Nhân xác định đối tượng thứ hai là Đào Minh Hải (1981, quê Hòa Thành, H. Krông Bông, Đắc Lắc - làm cùng Công ty với Nhân). Tối 11/12/2010, sau khi tan ca, Nhân - Hải kéo vào quán nhậu, sau đó rủ nhau đi chơi. Đến ngã ba Ông Thọ, họ gặp chị T. đang đón khách, Hải đi cùng T., còn Nhân quay về nhà. Hôm sau Hải nghỉ việc và bỏ đi, hiện ở đâu không rõ. Xem hồ sơ xin việc của Đào Minh Hải, trinh sát đã tìm ra nơi thường trú của đối tượng này ở xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắc Lắc. Kế hoạch truy bắt Hải được thông qua lực lượng Công an lên đường đi Đắk Lắk vào ngày 18/1/2010. Đến nơi, tiếp cận các nguồn tin trinh sát, tổ công tác được biết hiện Hải không có mặt ở nhà, gia đình không biết y đang ở đâu. Sáng 19/1/2010, hộ gia đình Đào Minh Hải được UBND xã Hòa Thành xét cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ người nghèo. Khi được mời đến trụ sở để làm khế ước, cán bộ xã yêu cầu phải có chữ ký của cả hai vợ chồng, vợ Hải gọi điện cho chồng. Trưa 19/1 Đào Minh Hải đã bị bắt khi vừa xuất hiện tại địa phương. Biết không thể chối cãi, y đã nhận tội giết chết Nguyễn T.T.T. Hải khai, sau khi quan hệ tình dục, do không trả tiền nên bị T. mắng và trong lúc lời qua tiếng lại, y bóp cổ T. đến chết rồi lấy xe máy bỏ trốn. Chạy đến KV2, phường Nhơn Phú, Hải bỏ xe lại trong bụi cây bên lề đường Tây Sơn. Mặc dù vụ giết người chưa phát hiện, nhưng ám ảnh bởi hành vi độc ác của mình, sáng hôm sau Đào Minh Hải xin nghỉ việc, quay về Đắk Lắk tìm công việc khác. Tại phiên xét xử ngày 28/7/2010, Tòa án tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Hải mức án chung thân về tội giết người. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

