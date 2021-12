Hành trình phá án: Gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại nữ sinh trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/9/2014 anh Trần Quang Huy (42 tuổi trú tại thôn Tân Ninh, xã Na Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông) đến Công an xã Na Dong trình báo về việc con gái anh là Trần Thị Vân Ánh sinh năm 2001 đang là học sinh lớp 8 bị mất tích vào 6/9/2014 tức đêm rằm trung thu. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Nam Dong đã cùng gia đình phối hợp với chùa Phước Sơn tìm kiếm nhiều ngày liền nhưng không thấy cháu Ánh. Nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc, sự việc được trình báo lên Công an huyện Cư Jút. Thông tin được loan báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích Ánh vẫn không ai rõ. Giữa lúc lực lượng Công an huyện phối hợp với Công an xã Nam Dong triển khai lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc thì ở địa phương lại rộ lên những tin đồn rằng, cháu Ánh bị bắt cóc và bị mổ bụng lấy nội tạng để bán ra nước ngoài. Nơi này, nơi khác đều râm ran về tin cháu Ánh mất tích. Nhiều tin đồn còn cho rằng cháu bị bắt bán ra nước ngoài rồi bị đẩy vào những động mại dâm. Tin đồn “tam sao thất bản” khiến cho thông tin bị nhiễu loạn, người dân trong vùng hoang mang lo sợ không dám ra đường vào buổi tối. Công an huyện Cư Jút một mặt vẫn triển khai lực lượng xác minh điều tra làm rõ vụ việc, một mặt tăng cường lực lượng Công an phụ trách xã chia thành nhiều mũi xuống địa bàn để an dân. Theo thông tin ban đầu do người thân, bạn bè cháu Ánh cung cấp. Ánh là người con ngoan, học hành chăm chỉ, lễ phép, không có quan hệ nam nữ và cũng không có mâu thuẫn với ai. Vì vậy khả năng Ánh bỏ nhà để đi với bạn khác giới hoặc bị trả thù là điều khó có thể xảy ra. Để nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cũng như những uẩn khúc trong sự việc mất tích của cháu Ánh, các điều tra viên đã không kể ngày đêm thu thập thông tin, xác minh về các mối quan hệ của nạn nhân, trong đó tập trung vào những mối quan hệ thân quen gần đây, đặc biệt khai thác tỷ mỷ những thông tin từ đội múa lân chùa Phước Sơn. Sau khi có đủ căn cứ xác định đây là một vụ án hình sự, Công an huyện Cư Jut đã xác lập chuyên án để điều tra. Trong quá trình xác minh, điều tra, Công an đã được một cháu bé trong đội múa lân cung cấp một số hình ảnh chụp lưu niệm sau khi kết thúc múa lân, trong những bức hình đó có tấm hình ghi lại cảnh một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi trên xe máy đang nói chuyện với cháu Ánh. Tuy nhiên tấm hình rất mờ, khó phát hiện đối tượng là ai. Nhưng có thể đây là nút thắt vụ án. Ngay lập tức những thông tin và bức hình này đã được Ban chuyên án phân tích, mổ xẻ khá kỹ lưỡng. Nhận định được đưa ra là đối tượng đã chở cháu Ánh đi ngay vào thời điểm đội múa lân chụp tấm hình lưu niệm. Đối tượng chắc chắn là một người có mối quan hệ quen biết với cháu Ánh. Nhiều khả năng đối tượng là người sinh sống trên địa bàn. Nhưng đối tượng đó là ai? Chở cháu Ánh đi đâu? làm gì thì cơ quan điều tra vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Các mũi điều tra được triển khai thực hiện xác minh gã thanh niên trong bức ảnh chở cháu Ánh là ai?. Tuy nhiên bức hình không chụp được mặt đối tượng nên về nhận diện gặp nhiều khó khăn. Ngay cả đến biển số chiếc xe máy cũng không rõ mà chỉ biết chiếc xe có kiểu dáng xe Dream. Tuy nhiên, qua bức hình có thể nhận thấy đối tượng ngồi trên xe máy có chiều cao khoảng 1m7, nước da ngăm, tóc đen và có độ tuổi từ 30 – 40 tuổi. Việc truy tìm phải rà soát qua nhiều manh mối nên mất nhiều thời gian, trong khi sức ép đẩy nhanh tiến độ truy tìm thủ phạm phải hết sức khẩn trương. Và không chỉ với người thân, bạn bè của cháu Ánh đang trông chờ thông tin từ cơ quan điều tra mà dư luận vẫn từng bước dõi theo diễn tiến của vụ mất tích đầy bí ẩn trong đêm Trung thu của cháu gái tuổi 13 này càng khiến trách nhiệm của lực lượng Công an nặng nề hơn. Gần trăm đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn xã Nam Dong và các xã lân cận đã được cơ quan điều tra triệu tập để xác minh. Qua nhiều ngày tập trung gọi hỏi nhưng chưa phát hiện có kết quả gì. Vụ việc đang trong giai đoạn bế tắc, không một chút manh mối. Ban cdhuyên án đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp và lên phương án để khoanh vùng đối tượng trong đó tập trung vào đối tượng có quen biết với cháu Ánh. Trong số các đối tượng được khoanh vùng, Ban chuyên án xác định nổi lên là đối tượng Đỗ Văn Khanh (SN 1976, quê ở tỉnh Bắc Giang, vào tạm trú, ở nhờ nhà người thân tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút). Khanh đến sinh sống với người vợ hờ tại đây được vài tháng. Khanh là hàng xóm cách nhà cháu Ánh chưa đầy 50m. Cháu Ánh là bạn của cháu gái Đỗ Văn Khanh nên thường xuyên sang nhà Khanh chơi. Tập trung, xác minh thân nhân lai lịch được biết Đỗ Văn Khanh từng là một đối tượng nghiện đã có 2 tiền án. Năm 1995 bị TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2006 bị TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ các nguồn tin do người dân cung cấp, gần đây Khanh có biểu hiện bất thường, điều đáng chú ý nữa là Khanh có nhiều đặc điểm giống với gã đàn ông trong bức hình mà đội múa lân cung cấp cho cơ quan điều tra. Kiểm tra quần áo của Khanh thì phát hiện có 1 bộ quần áo giống với bộ quần áo mà đối tượng trong ảnh đã mặc vào đêm gây án. Tại cơ quan Công an, Khanh khai nhận, tối ngày 6/9/2014, sau khi hắn chở vợ hờ đi chơi Trung thu về qua khu vực thôn 14, xã Nam Dong thì gặp bé Ánh đang cùng đoàn múa lân của chùa Phước Sơn chụp ảnh lưu niệm, có chút hơi men trong người, hắn đã ý đồ xấu, nên đã chở vợ về và ngay sau đó quay lại gặp bé Ánh và rủ Ánh đi vào Chùa chơi. Do có quen biết nên Ánh đồng ý rồi cả hai lên xe đi về thôn 12, xã Nam Dong. Khi đến cầu 82 thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 12, xã Nam Dong và Buôn Nui, xã Tâm Thắng, Khanh chở cháu Ánh xuống bãi ngô dưới cầu 82. Tại đây, Khanh đã thực hiện hành vi đồi bại, nhưng bị nạn nhân chống cự. Để thực hiện đến cùng hành vi thú tính của mình, Khanh đã đánh nạn nhân bất tỉnh, cuối cùng y dùng dây giầy siết cổ khiến cháu Ánh tử vong. Sau khi thực hiện hành vi của mình Khánh về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành vi đồi bại và tội ác tày trời của Khanh không thể thoát lưới pháp luật. Ngày 31/3/2015, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Khanh về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

