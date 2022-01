Hành trình phá án: Chôn xác vợ chồng bạn thân xuống giếng, bàng hoàng nguyên nhân

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/8/2015, người dân thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xôn xao về một thi thể đã bị phân hủy mới được phát hiện tại khu vực đồi thông. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường như, nơi phát hiện thi thể không phải nghĩa địa, thi thể bị vùi lấp. Chính vì vậy, với sự nhạy cảm của mình, các cán bộ công an đã nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, đang trong thời kì phân hủy mạnh, có 5 thương tích trên cơ thể trong đó có 1 vết thương ở đầu làm thủng vỡ hộp so, nguyên nhân do bị bắn bằng súng ở khoảng cách gần. Các cán bộ xác định đây là vụ án mạng bắn bằng súng, thời gian gây án trước khi phát hiện thi thể khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, khó khăn của các điều tra viên là thi thể được phát hiện ở rừng thông vắng vẻ, xa khu dân cư, thông tin về nạn nhân vô cùng hiếm hoi. Tung tích về nạn nhân được các cán bộ điều tra khẩn trương tiến hành. Các thông tin trao đổi với Công an các tỉnh khác liên tục được gửi đi. Trong thời gian này, Công an Bảo Lộc có báo cáo ngày 24/8/2015, có tiếp nhận đơn trình báo mất tích của người thân một tài xế taxi tên Hoàng Thế Vinh (SN 1980, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), chuyên nhận chở khách tuyến Đắk Lắk - Bảo Lộc. Qua làm việc với hãng xe và gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng xác định được thi thể trong rừng thông chính là anh Hoàng Thế Vinh. Được biết, anh Vinh bị mất tích khoảng 10 ngày, sau khi nhận chuyến xe chở khách sang TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo người thân của anh Vinh, vào sáng ngày 22/8/2015, anh Vinh nhận hợp đồng chở khách từ Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột, nhưng đến tối cùng ngày thì gia đình và hãng xe không còn liên lạc được với anh này nữa. Qua việc giấy tờ và tài sản không thấy ở hiện trường, các cán bộ điều tra đã xác định được đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Bên cạnh đó, nơi phát hiện thi thể có thể là hiện trường phụ của vụ án, nghi phạm giết nạn nhân ở một nơi khác. Sau 4 ngày mất tích, có người đàn ông gọi điện cho chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, vợ anh Vinh nói rằng anh này có nợ hắn một số tiền lớn và yêu cầu đến nhà gặp trực tiếp để giải quyết. Tuy nhiên, lúc này do chưa biết tin tức của chồng và nghi ngờ nên chị yêu cầu gặp ở ngoài quán cà phê thì đối tượng không đồng ý và từ đó không gọi lại nữa. Đến ngày 1/9/2015, tức là sau 1 ngày khám nghiệm thi thể, cơ quan công an phát hiện ở ngôi nhà thuộc phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc có chiếc xe ô tô Innova đang trùm bạt kín, trùng với BKS chiếc xe tang vật của vụ án. Công an nhanh chóng bao vây, làm rõ người điều khiển xe về đây là Kiều Quốc Huy (quê Hà Tĩnh, tạm trú Đắk Lắk). Sau khi bắt giữ được đối tượng Huy, Công an thực hiện khám xét căn nhà và vô cùng bất ngờ khi đối tượng có tàng trữ nhiều vũ khí như súng, gần 100 viên đạn. Tuy nhiên, khi được hỏi về chiếc xe để trong nhà, Huy khai rằng của người có tên Đỗ Hoàng Bình. Sau quá trình đấu tranh, Huy mới chịu khai nhận mình chính là hung thủ ra tay giết hại anh Vinh để cướp chiếc xe ô tô Innova. Các điều tra viên đấu tranh với Huy, cuối cùng y cũng khai nhận hành vi tội ác. Từ hành vi đổ tội cho người có tên Đỗ Hoàng Bình, cơ quan điều tra bắt đầu đặt nghi vấn. Qua tìm hiểu về người có tên này thì xác định anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đã mất tích từ hơn 3 năm trước đó với tin đồn trốn nợ. Trong cuốn sổ hộ khẩu được tìm thấy tại căn nhà Kiều Quốc Huy ở, lực lượng chức năng thấy mang tên anh Đỗ Hoàng Bình cùng giấy tờ sang nhượng đất đai. Qua điều tra mở rộng, được biết, trước kia Kiều Quốc Huy vốn là bạn thân với 2 vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Năm 2002, vợ chồng anh Bình có làm giấy tờ sang nhượng 5 thửa đất cho Kiều Quốc Huy. Điều này khiến các cán bộ điều tra đặt nghi vấn bởi thời điểm đó, Huy đang là công nhân, với mức thu nhập và hoàn cảnh gia đình thì đối tượng không thể có tiền để mua mảnh đất với giá trên giấy tờ lúc đó là 2,7 tỷ đồng. Xâu chuỗi với vụ án anh Hoàng Thế Vinh, các cán bộ điều tra nhận thấy thủ đoạn có sự tương đồng khi các nạn nhân mất tích thì đều có tin đồn đi trốn nợ để gia đình nạn nhân không nghi ngờ. Nghi vấn đặt ra với đối tượng Kiều Quốc Huy tăng cao. Ròng rã 23 ngày thu thập các chứng cứ, đấu tranh, đến ngày 26/9/2015, Kiều Quốc Huy đã buộc khai ra thêm một vụ án kinh hoàng. Chiều 4//3/2012, Huy hẹn vợ chồng bạn tại nhà riêng của nạn nhân ở thị trấn Lộc Thắng để trao đổi chuyện mua bán. Trong quá trình thương lượng, Huy dụ anh Bình ra sau nhà bếp rồi dùng rựa chém chết. Phát hiện chồng bị sát hại, chị Hạnh chưa kịp tri hô thì bị kẻ này đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Để che dấu hành vi, Huy vứt xác vợ chồng nạn nhân xuống giếng nước dùng để tưới chè sau vườn, dùng bạt cùng nhiều vật dụng lấp lên. Huy lấy 5 sổ đỏ trong nhà anh Bình mang đến gán cho một chủ nợ đã vay 200 triệu đồng. Sau đó Huy tung tin đồn với người dân trong vùng vợ chồng anh Bình vỡ nợ bỏ trốn. Ngày 29/3/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên Kiều Quốc Huy tử hình về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản và 7 năm tù tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Kiều Quốc Huy bồi thường dân sự cho gia đình các bị hại, người có quyền lời nghĩa vụ liên quan với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp .Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/8/2015, người dân thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xôn xao về một thi thể đã bị phân hủy mới được phát hiện tại khu vực đồi thông. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường như, nơi phát hiện thi thể không phải nghĩa địa, thi thể bị vùi lấp. Chính vì vậy, với sự nhạy cảm của mình, các cán bộ công an đã nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, đang trong thời kì phân hủy mạnh, có 5 thương tích trên cơ thể trong đó có 1 vết thương ở đầu làm thủng vỡ hộp so, nguyên nhân do bị bắn bằng súng ở khoảng cách gần. Các cán bộ xác định đây là vụ án mạng bắn bằng súng, thời gian gây án trước khi phát hiện thi thể khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, khó khăn của các điều tra viên là thi thể được phát hiện ở rừng thông vắng vẻ, xa khu dân cư, thông tin về nạn nhân vô cùng hiếm hoi. Tung tích về nạn nhân được các cán bộ điều tra khẩn trương tiến hành. Các thông tin trao đổi với Công an các tỉnh khác liên tục được gửi đi. Trong thời gian này, Công an Bảo Lộc có báo cáo ngày 24/8/2015, có tiếp nhận đơn trình báo mất tích của người thân một tài xế taxi tên Hoàng Thế Vinh (SN 1980, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), chuyên nhận chở khách tuyến Đắk Lắk - Bảo Lộc. Qua làm việc với hãng xe và gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng xác định được thi thể trong rừng thông chính là anh Hoàng Thế Vinh. Được biết, anh Vinh bị mất tích khoảng 10 ngày, sau khi nhận chuyến xe chở khách sang TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo người thân của anh Vinh, vào sáng ngày 22/8/2015, anh Vinh nhận hợp đồng chở khách từ Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột, nhưng đến tối cùng ngày thì gia đình và hãng xe không còn liên lạc được với anh này nữa. Qua việc giấy tờ và tài sản không thấy ở hiện trường, các cán bộ điều tra đã xác định được đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Bên cạnh đó, nơi phát hiện thi thể có thể là hiện trường phụ của vụ án, nghi phạm giết nạn nhân ở một nơi khác. Sau 4 ngày mất tích, có người đàn ông gọi điện cho chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, vợ anh Vinh nói rằng anh này có nợ hắn một số tiền lớn và yêu cầu đến nhà gặp trực tiếp để giải quyết. Tuy nhiên, lúc này do chưa biết tin tức của chồng và nghi ngờ nên chị yêu cầu gặp ở ngoài quán cà phê thì đối tượng không đồng ý và từ đó không gọi lại nữa. Đến ngày 1/9/2015, tức là sau 1 ngày khám nghiệm thi thể, cơ quan công an phát hiện ở ngôi nhà thuộc phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc có chiếc xe ô tô Innova đang trùm bạt kín, trùng với BKS chiếc xe tang vật của vụ án. Công an nhanh chóng bao vây, làm rõ người điều khiển xe về đây là Kiều Quốc Huy (quê Hà Tĩnh, tạm trú Đắk Lắk). Sau khi bắt giữ được đối tượng Huy, Công an thực hiện khám xét căn nhà và vô cùng bất ngờ khi đối tượng có tàng trữ nhiều vũ khí như súng, gần 100 viên đạn. Tuy nhiên, khi được hỏi về chiếc xe để trong nhà, Huy khai rằng của người có tên Đỗ Hoàng Bình. Sau quá trình đấu tranh, Huy mới chịu khai nhận mình chính là hung thủ ra tay giết hại anh Vinh để cướp chiếc xe ô tô Innova. Các điều tra viên đấu tranh với Huy, cuối cùng y cũng khai nhận hành vi tội ác. Từ hành vi đổ tội cho người có tên Đỗ Hoàng Bình, cơ quan điều tra bắt đầu đặt nghi vấn. Qua tìm hiểu về người có tên này thì xác định anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đã mất tích từ hơn 3 năm trước đó với tin đồn trốn nợ. Trong cuốn sổ hộ khẩu được tìm thấy tại căn nhà Kiều Quốc Huy ở, lực lượng chức năng thấy mang tên anh Đỗ Hoàng Bình cùng giấy tờ sang nhượng đất đai. Qua điều tra mở rộng, được biết, trước kia Kiều Quốc Huy vốn là bạn thân với 2 vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Năm 2002, vợ chồng anh Bình có làm giấy tờ sang nhượng 5 thửa đất cho Kiều Quốc Huy. Điều này khiến các cán bộ điều tra đặt nghi vấn bởi thời điểm đó, Huy đang là công nhân, với mức thu nhập và hoàn cảnh gia đình thì đối tượng không thể có tiền để mua mảnh đất với giá trên giấy tờ lúc đó là 2,7 tỷ đồng. Xâu chuỗi với vụ án anh Hoàng Thế Vinh, các cán bộ điều tra nhận thấy thủ đoạn có sự tương đồng khi các nạn nhân mất tích thì đều có tin đồn đi trốn nợ để gia đình nạn nhân không nghi ngờ. Nghi vấn đặt ra với đối tượng Kiều Quốc Huy tăng cao. Ròng rã 23 ngày thu thập các chứng cứ, đấu tranh, đến ngày 26/9/2015, Kiều Quốc Huy đã buộc khai ra thêm một vụ án kinh hoàng. Chiều 4//3/2012, Huy hẹn vợ chồng bạn tại nhà riêng của nạn nhân ở thị trấn Lộc Thắng để trao đổi chuyện mua bán. Trong quá trình thương lượng, Huy dụ anh Bình ra sau nhà bếp rồi dùng rựa chém chết. Phát hiện chồng bị sát hại, chị Hạnh chưa kịp tri hô thì bị kẻ này đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Để che dấu hành vi, Huy vứt xác vợ chồng nạn nhân xuống giếng nước dùng để tưới chè sau vườn, dùng bạt cùng nhiều vật dụng lấp lên. Huy lấy 5 sổ đỏ trong nhà anh Bình mang đến gán cho một chủ nợ đã vay 200 triệu đồng. Sau đó Huy tung tin đồn với người dân trong vùng vợ chồng anh Bình vỡ nợ bỏ trốn. Ngày 29/3/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên Kiều Quốc Huy tử hình về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản và 7 năm tù tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Kiều Quốc Huy bồi thường dân sự cho gia đình các bị hại, người có quyền lời nghĩa vụ liên quan với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp .Nguồn: ANTV.