Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn vụ giết bạn, giấu xác dưới chân đèo

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 22/12/2014, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của Công an huyện Tam Đường về việc tại Km75+950, Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, phát hiện 1 thi thể chưa rõ tung tích và nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân chết do bị một vật dày, cứng đánh vào vùng đầu, vùng mặt. Bước đầu xác định đây là một vụ án giết người. Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định nạn nhân là Chang A Sinh, 32 tuổi, ở xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Năm 1998, nạn nhân di cư vào Đắc Nông. Một điểm đáng nói, khi nạn nhân di cư vào Đắc Nông, nạn nhân đã thay tên, đổi họ. Từ Chang A Sinh đổi thành Cháng A Sinh và thay đổi luôn họ tên của bố và mẹ. Tuy nhiên, qua xác định, nạn nhân cũng đã vắng mặt khỏi địa bàn Đắc Nông từ 2 năm trước. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra đã cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, không kể ngày đêm để xác minh mối quan hệ của nạn nhân và thu thập thông tin của những người dân xung quanh hiện trường. Với quyết tâm không để kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sau 5 ngày điều tra, lực lượng Công an đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp Giàng A Pao, 32 tuổi, ở xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan Công an, Pao khai nhận, khoảng 7h ngày 17/12/2014, Giàng A Pao đi xe Wave RS Honda BKS 27S1 – 02459 đến nhà chú ruột ở TP Lào Cai chơi. Tại đây, Pao gặp lại người bạn cũ là Chá A Sinh, biết hôm sau Pao sẽ đi xe máy về Lai Châu nên Sinh xin đi nhờ và được Pao đồng ý. Sáng ngày 18/12/2014, Sinh chở Pao về Lai Châu, trên đường đi, Sinh liên tục gạ mượn xe máy của Pao để đi lên huyện Than Uyên (Lai Châu) nhưng không được Pao nên giữa 2 người đã xảy ra cãi vã. Khi đi đến Km 75+950 Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình (Tam Đường – Lai Châu) 2 người dừng xe leo lên tảng đá ven đường ngồi, cạnh bên là vực sâu cách mặt đất 95m. Sau 30 phút nghỉ ngơi, Sinh tiếp tục đề nghị được mượn xe của Pao, Pao vẫn một mực từ chối. Bực tức, Sinh liền dùng tay tát liên tiếp 3 phát vào mặt Pao, Pao sợ hãi bỏ chạy, núp xuống tảng đá cạnh vực sâu. Không dừng lại, Sinh chạy ra phía xe máy mở túi xách của mình lấy chiếc búa đinh rồi quay lại đuổi Pao để đánh. Trong lúc giằng co, Pao cướp được chiếc búa đinh rồi dùng tay phải nện 2 nhát búa trúng vùng đầu bên phải và vùng trán cạnh thái dương khiến Sinh gục xuống tại chỗ, co giật rồi nằm bất động. Biết Sinh đã chết, Pao kéo xác Sinh ra cạnh mép vực sau 95m rồi đẩy xuống. Xong việc, Pao thản nhiên quay ra chỗ xe máy, lục túi xách của Sinh phát hiện trong đó có chứa 100 triệu đồng. Pao lấy tiền cất vào túi của mình rồi ném túi xách của Sinh vào lùm cây. Do chìa khóa Sinh giữ nên Pao đành dắt bộ xe đến nhà chị Cứ Thị Dua trú tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) gửi rồi ra thị trấn Tam Đường thuê nhà nghỉ để ngủ. Sáng ngày 20/12/2014, Pao bắt xe về nhà chú ruột là Giàng A Nhà ở TP Lào Cai, nhờ chú cầm hộ số tiền 100 triệu đồng. Ngày 22/12/2014, khi đánh được chìa khóa, Pao quay lại nhà chị Dua để lấy xe. Ngày 26/12/2014, Pao đi xe về xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) thì bị Công an tỉnh Lai Châu bắt, tịch thu số tiền 100 triệu đồng và chiếc xe máy. Ngày 24/09/2015, Giàng A Pao bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 21 năm tù về tội Giết người và cướp tài sản.

