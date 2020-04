Vì sao nam thanh niên nhảy xuống dòng sông đen ngòm khi cả Hà Nội ở nhà chống COVID-19

Khoảng 5h30 ngày 8/4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhận được thông tin từ Trung tâm thông tin 114 báo có vụ việc phát hiện người bị rơi dưới sông Kim Ngưu tại vị trí đối diện nhà số 127 đường Tam Trinh, phường Mai Động.



Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai đã điều động phương tiện và cùng các cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định 1 nam thanh niên đang lóp ngóp dưới dòng nước.



Khi lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận, nạn nhân đã cố ý né tránh lùi ra xa bờ hơn. Sau nhiều cố gắng, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận và cưỡng chế nam thanh niên lên bờ, bàn giao cho Công an phường Mai Động giải quyết vụ việc. Được biết, nam thanh niên này là Nguyễn Minh H. (SN 1985, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Người này có dấu hiệu sử dụng ma túy.



Hiện vụ nam thanh niên nghi "ngáo đá" dưới sông Kim Ngưu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.