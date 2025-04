Thái Nguyên: Kịp thời giải cứu phụ xe mắc kẹt trong cabin ô tô

Ngày 1/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 16h45 ngày 31/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai có người mắc kẹt trong cabin ô tô tải đang trong tình trạng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã xuất 2 xe tham gia cứu nạn, huy động 10 cán bộ, chiến sỹ do đồng chí Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn tại xóm Lam Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai; chiếc ô tô có trọng tải gần 8 tấn, chở 1 tấn ximăng và 3 khối cát đang di chuyển trên đường, vào cua bị đổ lật nghiêng về bên phải xuống bờ ruộng sát đường.

Người lái xe đã tự thoát được ra ngoài; còn phụ xe bị mắc kẹt trong cabin, phần đầu xe và cabin bị móp méo, cấu kiện xe bị biến dạng tì đè, kẹp vào tay, chân nạn nhân, gây chảy máu, choáng và khó thở; người dân đã tìm nhiều cách để cứu nạn nhân ra nhưng không được.

Trước tình huống nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn, rà soát nhanh địa hình, địa vật, sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, kích thủy lực để tháo, gỡ cấu kiện xe và lần lượt giải phóng được 2 chân của nạn nhân; tuy nhiên vẫn còn 1 cánh tay bị kẹt. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động người dân sử dụng 2 máy múc, cáp tời để kích nâng một phần xe lên, giải phóng được cánh tay bị kẹt.

Với sự tinh thần tích cực, khẩn trương, đến 18h02 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ô tô ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến bệnh viện.