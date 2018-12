Hà Nội: Nam thanh niên bơi ra sông Tô Lịch vùng vẫy

Theo một nhân chứng, ban đầu nam thanh niên này ngồi gục trên chiếc xe máy cũ dựng trên bờ. Sau đó vài phút thì bất ngờ thanh niên này bò lê xuống sông, bơi ra giữa dòng vùng vẫy rồi chìm nghỉm. May mắn mọi người xung quanh phát hiện nên đã kịp thời dùng thuyền bơi ra giữa dòng trục vớt lên bờ. Đại diện Công an phường Láng Hạ cho biết, nạn nhân may mắn thoát chết, hiện đã được đưa vào một bệnh viện trên địa bàn phường để theo dõi sức khỏe.



Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến thanh niên hành động như vậy.

