Tự cắt bộ phận sinh dục, giết người... và “tấn bi kịch” do ngáo đá ra

Ngáo đá tự cắt phăng bộ phận sinh dục: Tối 27/11, một người đàn ông không mặc áo quần bất ngờ đập vỡ kính, trèo ra biển hiệu quảng cáo ở tầng 23 khách sạn Alacarte nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có biểu hiện ngáo đá. Tại đây, người này có biểu hiện bất thường, đánh đu trên phần bảng quảng cáo và liên tục la hét, tự cắt bộ phận sinh dục, rồi đòi nhảy xuống đất. Lực lượng chức năng dùng phao hơi chuẫn bị sẵn phía dưới, đồng thời cắt cử cán bộ tiếp cận thuyết đối tượng vào vị trí an toàn. Sau hơn 2 giờ, các chiến sĩ đã đưa được người này vào bên trong khách sạn. Xác minh ban đầu, người này tên T.P.Đ (42 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM). Trước khi được giải cứu, người này đã dùng dao tự cắt bộ phận sinh dục gây mất máu. Nam thanh niên ngáo đá dùng dao chặt nhiều ngón tay của mình: Khoảng 8h ngày 16/11, một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" trèo lên cổng chùa chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) la hét, gây mất trật tự. Trong lúc nam thanh niên trèo lên lan can chùa đã hò hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay. Sự việc xảy ra khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem, thấy vậy nam thanh niên càng thêm kích động. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, đối tượng trên đã được lực lượng chức năng khống chế và đưa xuống dưới đất an toàn. Một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, nam thanh niên này bị "ngáo đá" nên đã cầm dao trèo vào đang xây dựng dở để hò hét rồi tự chặt đứt ngón tay của mình. Đang ngủ, bị hàng xóm xông vào nhà chém tới tấp: Khoảng 13h ngày 12/11, ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, phường 6, TP.Tân An) đang nằm ngủ trưa trên võng tại nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi ngụ cùng địa phương), nghi ngáo đá, đi từ khu vườn vào nhà, dùng dao chém liên tục nhiều nhát khiến ông Hoàng bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân gia đình ông Hoàng tri hô. Người dân xung quanh đã chạy đến vây bắt được Lễ, thu giữ con dao. Ông Hoàng được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện ở TP.HCM. Do bị thương nặng với khoảng 10 vết chém, nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày. Ngay sau đó, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã tạm giữ nam thanh niên này để điều tra. Theo người thân của nạn nhân, từ trước đến nay giữa ông Hoàng và Lễ không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Nam thanh niên ngáo đá sát hại, cắn đứt một số bộ phận cơ thể của nạn nhân: Khoảng 9h sáng 20/10, một nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá bất ngờ lao vào nhà người dân ở xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương rồi la hét, quậy phá. Lúc này, thấy một cụ ông 84 tuổi đang nằm trên giường, nam thanh niên lao tới tấn công khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, đối tượng này nghi dùng miệng cắn đứt một số bộ phận cơ thể của cụ ông. Người dân nghe la hét nên chạy tới kiểm tra thì phát hiện sự việc, lập tức khống chế bắt giữ nam thanh niên này và báo cơ quan chức năng. Cha ngáo đá đâm trọng thương con trai 9 tuổi vì tưởng con là… chó: Khoảng 3h30 sáng ngày 6/10, bé P. được người thân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đa chấn thương ở vùng ngực và bụng. Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ nhận định bé P. bị tràn khí màn phổi, đa vết thương hở, tổn thương lách, dạ dày, tim, màng phổi. Thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị thương nặng của bé, gia đình cho biết, bé P. bị cha dùng dao đâm trọng thương như trên. Cụ thể, người cha có dấu hiệu ngáo đá, bị ảo giác nên nhìn con trai 9 tuổi của mình là… con chó rồi lấy dao đâm bé.

Ngoài ra, đại diện Bệnh viện Thủ Đức cũng cho hay, người dân địa phương phát hiện vụ việc đã bức xúc, tấn công bị thương người cha này. Sau đó người cha cũng được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, thương tích không nghiêm trọng và đã xuất viện sau đó. Xem thêm video: Tâm sự của người bị thanh niên ngáo đá khống chế. Nguồn: VTC 1.

