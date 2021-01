Truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường

Trước đó, liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau, do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn và bị truy nã.



Trong số 15 bị can, có 2 bị can bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường bị truy tố.

Nhóm bị can bị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Công ty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương - nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Công ty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hàng hiệu - các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.

Nội dung cáo trạng cũng cho biết, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty, dẫn đến chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Cáo trạng nhận định, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can; đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

