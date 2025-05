Trộm dây điện, hai người ở Bắc Kạn bị điện giật bỏng nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Hướng Dương, sinh năm1989, trú tại thị trấn Phủ thông, huyện Bạch Thông về tội trộm cắp tài sản, xảy ra tại Trạm biến áp Huyền Tụng, thuộc tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Đối tượng Lường Hướng Dương bị điện giật bỏng nặng.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 29/4/2025, đối tượng Lường Hướng Dương, trèo lên trạm biến áp Huyền Tụng thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai để cắt trộm dây điện thì bị điện giật, và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn chẩn đoán bỏng cấp độ 3.

Một trường hợp khác, trưa ngày 17/4 người dân trú tại tổ dân phố Phương Linh, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông phát hiện một người đàn ông bị điện giật tại Trạm biến áp Phương Linh 2, thuộc tổ dân phố Phương Linh, thị trấn Phủ Thông. Nhận tin báo, Công an thị trấn Phủ Thông đã tiến hành xác minh, phát hiện 1 đoạn dây đồng bị đứt rời 1 đầu.

Đối tượng Hoàng Văn Bảo, sinh năm 1986, trú tại thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể khai nhận, Bảo đã trèo lên Trạm biến áp cắt trộm dây điện thông tiếp địa để đem bán thì bị điện giật dẫn đến bị bỏng . Tại hiện trường, cơ quan Công an đã lập biên bản sự việc, thu giữ xe mô tô, các vật dụng gồm: Kéo, cờ lê…

Cả hai đối tượng này đều nghiện ma tuý. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Nguyễn Thị Minh Khai và Công an thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã đưa các đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp, hướng dẫn Công an xã, phường nơi xảy ra vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.