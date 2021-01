 Nam Định dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021.

Ngày 22/1, UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản số 38/UBND-VP7 đồng ý với đề nghị của UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) về việc dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021.

Nguyên nhân do địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021.

Trước đó, ngày 30/12/2020, UBND huyện Vụ Bản trình văn bản số 900/UBND-VHTT gửi UBND tỉnh Nam Định có văn bản xin ý kiến dừng tổ chức phiên Chợ xuân này.

Sở Y tế tỉnh Nam Định cũng có văn bản số 96/SYT-NVY trình UBND tỉnh Nam Định về các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021.

Sau khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý với nội dung dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021. Phiên chợ Viềng (hay còn gọi là chợ Viềng Phủ, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) là phiên chợ được tổ chức vào đêm Mùng 7, rạng ngày Mùng 8 tháng Giêng hàng năm.

Tại chợ Viềng, chủ yếu bán các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Đối với cây cảnh, người mua mua cây ở chợ Viềng với ý nghĩa lấy lộc đầu năm, từ cây cảnh cho tới các cây ăn quả. Thịt bò được xem như là lễ vật dâng mẫu Liễu Hạnh, nên nhiều người quan niệm mua thịt bò tại phiên chợ Viềng người mua cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu.

Với ý nghĩa "mua đắt cầu may" đầu năm, khách tới chợ Viềng không cần mặc cả. Bởi người dân quan niệm, việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên, cả người bán - người mua có thêm niềm tin vào những may mắn đầu năm.Do phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần nên rất nhiều du khách thập phương tới thăm quan phiên chợ này.

