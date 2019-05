Một cửa hàng Nhật Cường Moblie vẫn hoạt động bình thường

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường) về 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Việc ông Huy bị bắt, nhiều người thắc mắc, số phận chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile sẽ ra sao? Ghi nhận của PV, chiều (15/5), Trung tâm bảo hành Nhật Cường services Mobile care tại địa chỉ C4 Giảng Võ (Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động. Đây là nơi duy nhất mở cửa trở lại sau khi hàng loạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile bị khám xét. Mặc dù mở cửa, nhưng chỉ một phần cánh cửa chính được mở, đủ để khách hàng ra vào. Toàn bộ cửa kính phía bên ngoài trung tâm bảo hành vẫn bị che kín. Bên trong, khoảng 2-3 quầy đón tiếp khách hàng hoạt động. Trung tâm có nhân viên kỹ thuật, lễ tân đón tiếp, hướng dẫn khách các thủ tục. Theo tìm hiểu, hiện phần mềm nội bộ của Nhật Cường đã lỗi, không thể tra cứu bất cứ thiết bị nào của khách hàng. Các phương thức liên lạc đều ngừng hoạt động nên khách hàng đang bảo hành, sửa chữa máy tại tất cả các cửa hàng của Nhật Cường chỉ có thể đến địa chỉ tại Giảng Võ để lấy thiết bị. Trong khi cửa hàng Nhật Cường Mobile ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) cửa đóng then cài. Cửa hàng Nhật Cường Mobile ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) trong trạng thái cửa đóng then cài. Do chưa biết bao giờ cửa hàng mới mở cửa trở lại, nên dịch vụ bảo hành máy mua tại hệ thống này cũng không thể thực hiện. Nhật Cường Mobile ở Chùa Bộc (quận Đống Đa) cũng chung số phận. Nhật Cường Mobile trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa) cũng đóng cửa gần 1 tuần nay.

