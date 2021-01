Bắt cựu Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường, cựu thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Sáng 23/1, nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường, cựu thiếu tá, cán bộ Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.



Nguồn tin cho biết, chiều tối 20/1, Tổ công tác Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao thực hiện việc bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Cường tại Công an quận Đồ Sơn.

Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao thực hiện việc khám xét nhà của ông Nguyễn Hữu Cường tại ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa ông Cường về khám xét nơi ở tại ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu (tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên Đồ Sơn, Hải Phòng).

Trước khi bị Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao bắt giữ, ông Nguyễn Hữu Cường có cấp bậc thiếu tá, giữ chức Phó đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Cường bị bắt do liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện. Sau đó, một cán bộ công an dưới quyền ông Cường có đơn tố giác và Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

