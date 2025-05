Mưa dông lớn bất ngờ, nhiều công trình ở Bình Dương bị hư hỏng

Theo ghi nhận, lượng mưa tại nhiều khu vực dao động từ 80 - 117,8 mm; trong đó các địa phương như thành phố Tân Uyên và Bến Cát là nơi mưa lớn tập trung. Trận mưa lớn không chỉ gây ngập cục bộ mà còn ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.



Ngập do mưa lớn trên đường Hồ Văn Cống, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều công trình đã bị hư hỏng. Tại thành phố Bến Cát, 30 mét tường rào của Công ty TNHH Supor Việt Nam bị đổ sập, kéo theo ba trụ điện bị gãy đổ trên tuyến đường Cầu đường 76, phường Mỹ Phước. Đáng chú ý, đoạn đường từ ĐH-604 đến ĐH-605 cũng bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng với chiều dài hơn 10 mét, sâu 3 - 4 mét. Đây là điểm đã được khắc phục sau đợt mưa hồi tháng 2/2025, nhưng tiếp tục bị ảnh hưởng do lượng mưa lớn lần này.

Tại thành phố Thuận An, mưa dông đã làm ngã đổ một trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Khu công nghiệp Việt Hương trên Quốc lộ 13. Nhiều tuyến đường trọng yếu như đoạn Suối Cát, khu vực thi công mở rộng đường tại phường Thuận Giao, khu vực Lotte ngã tư Cầu Ông Bố, đoạn gần Công ty Tân Hiệp Phát (Vĩnh Phú), đường 22/12, Cách mạng tháng Tám (phường An Thạnh) và đường Lê Thị Trung (An Phú 17) đều bị ngập từ 0,3 - 0,6 mét. Đặc biệt, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh bị ngập sâu trên diện rộng khoảng 50 ha; khu dân cư An Phú cũng bị nước bao vây, gây khó khăn lớn cho người dân.

Ngập sau mưa lớn trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.





Thành phố Thủ Dầu Một cũng nằm trong vùng ảnh hưởng nặng của đợt mưa dông. Các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, 30/4 (đoạn từ Nhà thờ Vinh Sơn đến vòng xoay), Nguyễn Thị Minh Khai (từ quán Gió Chiều đến cầu suối giáp ranh Thuận An), Lê Chí Dân (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đĩnh Chi), Phan Bội Châu (gần cảng Bà Lụa), Cách Mạng Tháng Tám (trước quán ăn Hàng Dừa), Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ) đều bị ngập nặng. Mức ngập phổ biến từ 0,3 - 0,5 mét, khiến người dân đi xe máy chật vật giữa dòng nước, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Tại khu vực Suối Giữa, đoạn đường Hồ Văn Cống - trục chính dẫn vào phường Tương Bình Hiệp nước ngập sâu và chảy xiết, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng đến hiện trường để căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, mưa dông có khả năng còn tiếp diễn vào chiều và tối cùng ngày. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật, sét đánh, cây ngã và ngập úng cục bộ, nhất là tại các điểm trũng thấp và khu vực đang thi công hạ tầng giao thông.