Truy nã quốc tế Chủ tịch Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Chiều 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5. Buổi họp diễn ra ngay sau khi Chính phủ dành cả buổi chiều họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn trước khi bị khởi tố, bắt giam.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, trong quá trình khám xét, kiểm tra sai phạm của Nhật Cường Mobile (ngày 9/5), Bùi Quang Huy không có mặt. Thời điểm đó, Bộ Công an chưa khởi tố nên chưa thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Bùi Quang Huy.

Trung tướng Lương Tam Quang.

"Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công ty TNHH Nhật Cường có dấu hiệu buôn lậu. Bộ Công an ra quyết định khám xét khẩn cấp 9 địa điểm của Công ty Nhật Cưòng và thu thập được một số chứng cứ. Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác.

Bộ Công an đã thi hành các quyết định trên, riêng Bùi Quang Huy không đến trình diện, không có mặt tại nơi cư trú", Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế. Kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các vấn đề.

Theo đó, bị can Bùi Quang Huy, sinh ngày 12/6/1974 tại Hà Nội; Quốc tịch Việt Nam - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 011855174 cấp ngày 12/12/2012. Nơi cấp: Công an TP Hà Nội. Nơi cư trú tại phòng W2107&08, Chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bùi Quang Huy bị khởi tố với các tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự. Bị can Bùi Quang Huy được xác định đã bỏ trốn ngày 9/5/2019.

Trước đó, tối 14/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và 8 đồng phạm.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.