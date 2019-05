Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có thể Nhật Cường Mobile đã được 'bảo kê'

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng sở dĩ Nhật Cường hoạt động kinh doanh buôn lậu trong thời gian dài có thể có thế lực đứng sau 'bảo kê'.

Sau hàng loạt cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc doanh nghiệp này) cùng 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an) cho rằng có thế lực "bảo kê" đứng đằng sau hoạt động của công ty này.

Nên kiểm tra lại các gói thầu của Nhật Cường Mobile

Theo tướng Cương, Nhật Cường Mobile là doanh nghiệp có tiếng tăm, công ty thuộc diện “anh chị” trong giới kinh doanh công nghệ ở Hà Nội.

Với động thái khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Huy và đồng phạm, cơ quan điều tra cần làm rõ tất cả các tội danh của bị can Huy và những người liên quan. Trong đó, điều quan trọng nhất là cơ quan công an cần có hồ sơ, chứng cứ để xác định tội danh.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng có thế lực "chống lưng" cho Nhật Cường Mobile. Ảnh: Quyên Quyên.

Ông nói, Nhật Cường là doanh nghiệp lớn. Việc kinh doanh của đơn vị này diễn ra nhiều năm, làm khuynh đảo thị trường điện thoại nhưng đến nay Tổng giám đốc mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trên cơ sở đó, tướng Cương nhận định có thế lực "bảo kê" đứng đằng sau hoạt động của công ty này. Ông cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội cần làm rõ.

“Thậm chí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số cơ quan có thẩm quyền khác có thể vào cuộc để tìm ra sau lưng Bùi Quang Huy là ai?”, nguyên Viện trưởng đưa ra kiến nghị.

Đi sâu nghiên cứu các thông tin có được về Nhật Cường, thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng một mình Bùi Quang Huy khó có thể gây dựng được thương hiệu này sau chừng ấy năm thành lập.

"Làm rõ có hay không thế lực đứng sau Nhật Cường sẽ giúp làm trong sạch bộ máy", tướng Cương nói và nhấn mạnh, cơ quan công an cũng cần thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan toàn bộ hoạt động, dự án của Nhật Cường để mở rộng điều tra.

Sau khi có kết quả xác minh, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự, phải khởi tố điều tra bổ sung để đưa ra ánh sáng những người "chống lưng". Điều đó nhằm thực hiện đúng tinh thần "không có vùng cấm" trong đấu tranh chống tham nhũng.

"Tôi cho rằng việc bị can Bùi Quang Huy bị bắt còn có liên quan đến hàng loạt cán bộ, quan chức khác", nguyên Viện trưởng đánh giá.

Trước những lùm xùm về Công ty Nhật Cường trúng thầu nhiều dự án dịch vụ công của chính quyền TP Hà Nội, tướng Cương nói nguyên nhân có thể do sơ hở của Luật Đấu thầu.

Theo ông, quy định về đấu thầu hiện nay còn nhiều kẽ hở, thiếu tính chặt chẽ. Ông ví dụ khi tham gia đấu thầu, doanh nghiệp nào nêu mức giá rẻ nhất sẽ dễ trúng thầu.

Vị tướng đặt câu hỏi rằng ở Hà Nội có nhiều doanh nghiệp, đơn vị có thế mạnh về công nghệ thông tin nhưng vì sao doanh nghiệp do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc có thể trúng thầu các dự án liên quan đến hàng triệu người dân thủ đô?

“Nên kiểm tra lại các gói thầu này để làm rõ thêm trách nhiệm của cơ quan chức năng”, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược tiếp tục kiến nghị.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường, cảnh sát thu giữ hàng nghìn điện thoại, tài liệu liên quan. Ảnh: Hoàng Lam.

Bắt Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm là động thái khởi đầu

Nói về vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc doanh nghiệp có chuỗi cửa hàng nằm ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Với lĩnh vực kinh doanh điện thoại và đặc điểm hàng hóa mà Nhật Cường buôn bán, không ít người đã nghĩ đến các vi phạm quy định về thuế, tài chính.

Theo ông Cường, về nguyên tắc cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, pháp nhân khi điều tra vụ án hình sự.

Trong quá trình đó, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy ngoài hành vi đã bị khởi tố mà có hành vi vi phạm khác đến mức xử lý hình sự thì sẽ tiếp tục khởi tố về tội danh khác theo nguyên tắc không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Ứng dụng do Nhật Cường cung cấp từng nhận nhiều than phiền từ người dân. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, luật sư Lê Văn Thiệp phân tích Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm là động thái khởi đầu để mở rộng vụ án.

Sau khi kết quả điều tra vụ án được tiết lộ, nếu xác định bị can có dấu hiệu hình sự liên quan đến hành vi trốn thuế hay sai phạm trong các dự án đã trúng thầu, cơ quan công an có thể khởi tố bổ sung mà không cần tố giác tội phạm.

Đến lúc đó, cần làm rõ thêm dấu hiệu của các hành vi như thông thầu, tiết lộ thông tin trước đấu thầu hay vi phạm quy định về đấu thầu để có căn cứ xử lý cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo luật sư, trong các dự án, bên mời thầu thường đưa ra những tiêu chí đối với các gói thầu. Khi thấy đối tác nào đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra, chủ dự án sẽ cho đơn vị đó trúng thầu.

Trường hợp các dự án liên quan đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia cần đảm bảo bí mật hay yếu tố đặc biệt khác thì được chỉ định thầu, theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu 2013.